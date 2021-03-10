Холанд: «Я очень устал, но рад, что «Боруссия» сыграет в следующем раунде»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей».

Форвард сделал в этой встрече дубль.

«Боруссия» по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал.

«Тяжелая игра. Я очень устал, но рад, что мы сыграем в следующем раунде. Мы знали, что они будут атаковать, но после того, как мы забили, им надо было забивать трижды. 1:0 в нашу пользу после первого тайма – хороший результат, да и сам гол получился неплохим.

Я не забил первый пенальти, но если бы голкипер стоял на линии, я бы забил так же, как сделал это со второй попытки. Я немного нервничал во время исполнения второго 11-метрового, но знал, что второй гол очень нужен нам», – сказал Холанд.

Холанд – самый молодой футболист, забивший в шести матчах Лиги чемпионов подряд

Холанд установил рекорд ЛЧ, забив 20 голов за 14 матчей. У Кейна на это ушло 24 игры