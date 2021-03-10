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  • Холанд: «Я очень устал, но рад, что «Боруссия» сыграет в следующем раунде»

Холанд: «Я очень устал, но рад, что «Боруссия» сыграет в следующем раунде»

10 марта 2021, 10:40
1

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей».

  • Форвард сделал в этой встрече дубль.
  • «Боруссия» по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал.

«Тяжелая игра. Я очень устал, но рад, что мы сыграем в следующем раунде. Мы знали, что они будут атаковать, но после того, как мы забили, им надо было забивать трижды. 1:0 в нашу пользу после первого тайма – хороший результат, да и сам гол получился неплохим.

Я не забил первый пенальти, но если бы голкипер стоял на линии, я бы забил так же, как сделал это со второй попытки. Я немного нервничал во время исполнения второго 11-метрового, но знал, что второй гол очень нужен нам», – сказал Холанд.

Холанд – самый молодой футболист, забивший в шести матчах Лиги чемпионов подряд

Холанд установил рекорд ЛЧ, забив 20 голов за 14 матчей. У Кейна на это ушло 24 игры

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (1)
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Cules2013
1615364609
Холанд, конечно, затащил БД, но и команда сама по себе в целом смотрелась поинтереснее Севильи. Проигрывать всегда обидно, но Севилья сделала это в упорной борьбе, так что не стоит испытывать сожалений ни болелам, ни Лопетеги.
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