Слуцкий – о победе над «Зенитом»: «Испытываю опустошение, все было вопреки»

Это конечно п.и.з.д.е.ц. Только вдумайтесь... Мусаев глубокий баночник в Зените был, при том Слуцкий говорит, что для него это потеря и всё равно Зенит обыгрывает. Семак всю ЛЧ ныл про кадровые потери, а Мусаев при нём смотрелся мертвым, на те 5-10 минут, что выходил на поле. При всем при этом, находятся долбоящеры, которые твердят, что у Зенита плохой состав, а Семак прекрасный тренер. Идите к доктору, пускай Зенит выиграет третий чемпионат подряд и я всё равно вам скажу, что это лишь за счёт состава, а тренер он донный, и за два года умудрился ещё и регрессировать, а не наоборот. Дело не в титулах, вылете из кубка или СТЫДА в ЛЧ, дело в позорной игре, точнее её отсутствии и в том, что человек на всё заявляет, что это не провал, сам себя оправдывает постоянно. Утомил со своей лояльностью, отцепись от кормушки, иди на выход.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».
- Казанцы выиграли со счетом 2:1.
- Победный гол был забит на 92-й минуте.
- На 99-й минуте петербуржцы не реализовали пенальти.
«Какие испытываю эмоции? Не знаю, опустошение. Всe вопреки, потому что у нас были проблемы в центральной зоне, они усилились потерей Мусаева.
Качество поля было тяжелое, много верховой борьбы. Здесь не так много было футбола, сколько старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах», – сказал Слуцкий.