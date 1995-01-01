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    Слуцкий – о победе над «Зенитом»: «Испытываю опустошение, все было вопреки»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Казанцы выиграли со счетом 2:1.
    • Победный гол был забит на 92-й минуте.
    • На 99-й минуте петербуржцы не реализовали пенальти.

    «Какие испытываю эмоции? Не знаю, опустошение. Всe вопреки, потому что у нас были проблемы в центральной зоне, они усилились потерей Мусаева.

    Качество поля было тяжелое, много верховой борьбы. Здесь не так много было футбола, сколько старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах», – сказал Слуцкий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1978

      Валерий2705 32 минуты назад

      Это конечно п.и.з.д.е.ц. Только вдумайтесь... Мусаев глубокий баночник в Зените был, при том Слуцкий говорит, что для него это потеря и всё равно Зенит обыгрывает. Семак всю ЛЧ ныл про кадровые потери, а Мусаев при нём смотрелся мертвым, на те 5-10 минут, что выходил на поле. При всем при этом, находятся долбоящеры, которые твердят, что у Зенита плохой состав, а Семак прекрасный тренер. Идите к доктору, пускай Зенит выиграет третий чемпионат подряд и я всё равно вам скажу, что это лишь за счёт состава, а тренер он донный, и за два года умудрился ещё и регрессировать, а не наоборот. Дело не в титулах, вылете из кубка или СТЫДА в ЛЧ, дело в позорной игре, точнее её отсутствии и в том, что человек на всё заявляет, что это не провал, сам себя оправдывает постоянно. Утомил со своей лояльностью, отцепись от кормушки, иди на выход.

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      Рейтинг: +935

      Кронштадт65 1 час назад

      "Здесь не так много было футбола " золотые слова.

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      Рейтинг: +116

      Dobroe Teplo za CSKA 1 час назад

      опустили питерских бомжей ниже плинтуса ха ха ха ха ха

      1
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      Рейтинг: +4357

      mamba9090909 > Dobroe Teplo za CSKA 1 час назад

      Тебе бы так бомжевать, как игроки Зенита.))

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