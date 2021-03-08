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  • Слуцкий – о победе над «Зенитом»: «Испытываю опустошение, все было вопреки»

Слуцкий – о победе над «Зенитом»: «Испытываю опустошение, все было вопреки»

8 марта 2021, 20:46
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Казанцы выиграли со счетом 2:1.
  • Победный гол был забит на 92-й минуте.
  • На 99-й минуте петербуржцы не реализовали пенальти.

«Какие испытываю эмоции? Не знаю, опустошение. Всe вопреки, потому что у нас были проблемы в центральной зоне, они усилились потерей Мусаева.

Качество поля было тяжелое, много верховой борьбы. Здесь не так много было футбола, сколько старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах», – сказал Слуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Dobroe Teplo za CSKA
1615227227
опустили питерских бомжей ниже плинтуса ха ха ха ха ха
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Кронштадт65
1615229771
"Здесь не так много было футбола " золотые слова.
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Валерий2705
1615231824
Это конечно п.и.з.д.е.ц. Только вдумайтесь... Мусаев глубокий баночник в Зените был, при том Слуцкий говорит, что для него это потеря и всё равно Зенит обыгрывает. Семак всю ЛЧ ныл про кадровые потери, а Мусаев при нём смотрелся мертвым, на те 5-10 минут, что выходил на поле. При всем при этом, находятся долбоящеры, которые твердят, что у Зенита плохой состав, а Семак прекрасный тренер. Идите к доктору, пускай Зенит выиграет третий чемпионат подряд и я всё равно вам скажу, что это лишь за счёт состава, а тренер он донный, и за два года умудрился ещё и регрессировать, а не наоборот. Дело не в титулах, вылете из кубка или СТЫДА в ЛЧ, дело в позорной игре, точнее её отсутствии и в том, что человек на всё заявляет, что это не провал, сам себя оправдывает постоянно. Утомил со своей лояльностью, отцепись от кормушки, иди на выход.
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