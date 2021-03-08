Слуцкий – о победе над «Зенитом»: «Испытываю опустошение, все было вопреки»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».
- Казанцы выиграли со счетом 2:1.
- Победный гол был забит на 92-й минуте.
- На 99-й минуте петербуржцы не реализовали пенальти.
«Какие испытываю эмоции? Не знаю, опустошение. Всe вопреки, потому что у нас были проблемы в центральной зоне, они усилились потерей Мусаева.
Качество поля было тяжелое, много верховой борьбы. Здесь не так много было футбола, сколько старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах», – сказал Слуцкий.
Источник: «Матч ТВ»