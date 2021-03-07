«Рейнджерс» Джеррарда стал чемпионом Шотландии впервые за 10 лет

«Рейнджерс» досрочно стал чемпионом Шотландии.
«Селтик», идущий вторым, сыграл вничью с «Данди Юнайтед» (0:0) в матче 31-го тура чемпионата Шотландии и потерял шансы догнать «Рейнджерс».
Клуб из Глазго стал чемпионом впервые с сезона-2010/11. Последние годы чемпионат Шотландии выигрывал только «Селтик».
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард выиграл первый титул в тренерской карьере.
- «Рейнджерс» после 32-х туров набрал 88 очков, ни разу не проиграв. У «Селтика» 68 баллов.
- «Рейнджерс» – рекордсмен по числу чемпионских титулов в Шотландии (55).
Источник: Бомбардир.ру