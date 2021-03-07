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  • «Рейнджерс» Джеррарда стал чемпионом Шотландии впервые за 10 лет

«Рейнджерс» Джеррарда стал чемпионом Шотландии впервые за 10 лет

7 марта 2021, 17:20
8

«Рейнджерс» досрочно стал чемпионом Шотландии.

«Селтик», идущий вторым, сыграл вничью с «Данди Юнайтед» (0:0) в матче 31-го тура чемпионата Шотландии и потерял шансы догнать «Рейнджерс».

Клуб из Глазго стал чемпионом впервые с сезона-2010/11. Последние годы чемпионат Шотландии выигрывал только «Селтик».

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард выиграл первый титул в тренерской карьере.

  • «Рейнджерс» после 32-х туров набрал 88 очков, ни разу не проиграв. У «Селтика» 68 баллов.
  • «Рейнджерс» – рекордсмен по числу чемпионских титулов в Шотландии (55).

Источник: Бомбардир.ру
Шотландия. Премьер-лига Рейнджерс Джеррард Стивен
Комментарии (8)
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diemens74
1615127587
Весело играют и много забивают Рейнджеры, а пропустили всего 9.
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Cules2013
1615127792
Рейнджеры всегда нравились больше Селтика. Рад, что они снова вернули прежнюю форму. И Джеррард молодец.
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DOCTOR PENALTY
1615128987
Респект Стивену!
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lipatov32
1615130072
Смена клопу подросла!!! Красавец!!!
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JI e x a
1615141825
Охренеть, всего лишь 3 ничьи за весь чемпионат, остальные победы, это, конечно, очень сильно!
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BlackMurderDeco
1615145235
Хм, дерзят чтоль Ливерпулю
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general.lizyukov
1615146270
Стиви, жги, мы с тобой!!!!
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zigbert
1615204861
Работа Джеррарда не прошла напрасно. С победой Рейнджерс!
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