«Рейнджерс» Джеррарда стал чемпионом Шотландии впервые за 10 лет

«Рейнджерс» досрочно стал чемпионом Шотландии.

«Селтик», идущий вторым, сыграл вничью с «Данди Юнайтед» (0:0) в матче 31-го тура чемпионата Шотландии и потерял шансы догнать «Рейнджерс».

Клуб из Глазго стал чемпионом впервые с сезона-2010/11. Последние годы чемпионат Шотландии выигрывал только «Селтик».

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард выиграл первый титул в тренерской карьере.