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    «Рейнджерс» Джеррарда стал чемпионом Шотландии впервые за 10 лет

    «Рейнджерс» досрочно стал чемпионом Шотландии.

    «Селтик», идущий вторым, сыграл вничью с «Данди Юнайтед» (0:0) в матче 31-го тура чемпионата Шотландии и потерял шансы догнать «Рейнджерс».

    Клуб из Глазго стал чемпионом впервые с сезона-2010/11. Последние годы чемпионат Шотландии выигрывал только «Селтик».

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард выиграл первый титул в тренерской карьере.

    • «Рейнджерс» после 32-х туров набрал 88 очков, ни разу не проиграв. У «Селтика» 68 баллов.
    • «Рейнджерс» – рекордсмен по числу чемпионских титулов в Шотландии (55).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +120

      lipatov32 1 час назад

      Смена клопу подросла!!! Красавец!!!

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      Рейтинг: +20279

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Респект Стивену!

      2
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      Рейтинг: +11381

      Cules2013 1 час назад

      Рейнджеры всегда нравились больше Селтика. Рад, что они снова вернули прежнюю форму. И Джеррард молодец.

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      Рейтинг: +3806

      solodealer 1 час назад

      Джерард велик!

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      Рейтинг: +428

      diemens74 1 час назад

      Весело играют и много забивают Рейнджеры, а пропустили всего 9.

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