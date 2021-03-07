ФИФА напомнила о годовщине самого быстрого гола в истории Лиги чемпионов

Сегодня, 7 марта, исполняется 14 лет со дня гола нападающего «Баварии» Роя Макая в ворота «Реала» в матче плей-офф Лиги чемпионов. Нидерландец забил на первой минуте, это быстрейший гол в истории турнира.

О годовщине напомнила ФИФА. Видео доступно ниже.

В том матче «Бавария» победила со счетом 2:1 и прошла в 1/4 финала.

Главное достижение в карьере Макая – победы в Примере и Бундеслиге.

Сейчас Макай работает в академии «Фейеноорда».