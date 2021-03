ФИФА напомнила о годовщине самого быстрого гола в истории Лиги чемпионов

Сегодня, 7 марта, исполняется 14 лет со дня гола нападающего «Баварии» Роя Макая в ворота «Реала» в матче плей-офф Лиги чемпионов. Нидерландец забил на первой минуте, это быстрейший гол в истории турнира.

О годовщине напомнила ФИФА. Видео доступно ниже.

#OTD in 2007 @FCBayernEN's Roy Makaay needed just 10.12 seconds against Real Madrid to score the fastest goal in @ChampionsLeague history pic.twitter.com/6t3CJ784Rk