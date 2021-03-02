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    Лапорта: «Месси уйдет из клуба, если я не выиграю выборы. Он приносит клубу 30% доходов»

    Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о будущем капитана каталонцев Лионеля Месси.

    «Он получит предложение, которое будет соответствовать ситуации в клубе. Мы не сможем конкурировать с другими клубами, но Месси не важны деньги.

    Я уверен, что он уйдет из клуба, если на выборах победит другой президент. Ему не нравится господин Фрейша, потому что его совет директоров считает, что «Барселона» может обойтись без Месси. Но Лионель приносит клубу 30% доходов.

    Однако, у Месси есть свои эмоции. Если он уйдет, наша жизнь на этом не закончится», – цитирует Лапорту Marca.

    • Контракт Месси с «Барселоной» истекает этим летом.
    • 7 марта состоятся выборы нового президента «Барселоны».
    • Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша – кандидаты на эту должность.

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    Источник: Marca

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    02.03.2021 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4492

      Cleaner 6 часов назад

      От Месси устали все. Молодец Роналду, что ушел в Италию.

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