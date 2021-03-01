TZ: «ПСЖ» готов гарантировать Алабе место в полузащите, «Реал» – нет

Защитник «Баварии» Давид Алаба ведет переговоры о летнем переходе в «ПСЖ».
По информации TZ, парижский клуб, в отличие от «Реала», готов гарантировать 28-летнему футболисту место в полузащите. Это одно из основных требований австрийца.
«ПСЖ» уже сделал конкретное предложение игроку, который летом станет свободным агентом.
- За «Баварию» Алаба выступает с 2008 года.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
Источник: TZ
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