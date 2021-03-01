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    TZ: «ПСЖ» готов гарантировать Алабе место в полузащите, «Реал» – нет

    Защитник «Баварии» Давид Алаба ведет переговоры о летнем переходе в «ПСЖ».

    По информации TZ, парижский клуб, в отличие от «Реала», готов гарантировать 28-летнему футболисту место в полузащите. Это одно из основных требований австрийца.

    «ПСЖ» уже сделал конкретное предложение игроку, который летом станет свободным агентом.

    • За «Баварию» Алаба выступает с 2008 года.
    • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TZ

    Мюнхенский таблоид. Основан в 1968 году. Тематическая направленность - местные новости из Верхней Баварии, а также спортивные темы.

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    01.03.2021 23:00
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