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  • Гендиректор «Сочи»: «Лига чемпионов? Почему нет? Хотим, чтобы «Фишт» увидел еврокубки»

Гендиректор «Сочи»: «Лига чемпионов? Почему нет? Хотим, чтобы «Фишт» увидел еврокубки»

1 марта 2021, 17:17
3

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о желании клуба выйти в еврокубки по итогам текущего сезона.

«У нас всe хорошо, погода вот солнечная. Похоже, она имеет большое влияние на раскрытие игроков и результаты нашей команды.

Лига чемпионов? Каждый здравомыслящий человек, который занимается каким-то дело профессионально, хочет прогресса, хочет держать высокий уровень. Команда работает на победу. Надеемся, что дальше будет такой же настрой. Желание попасть в еврокубки у нас есть.

Чем больше мы реализуем на поле, тем больше это нас обязывает продолжать играть в том же духе. Мы все хотим, чтобы такой стадион, как «Фишт», увидел еврокубки. Почему нет?» – сказал Рубашко «Чемпионату».

  • «Сочи» идет на третьем месте в РПЛ.
  • Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов по итогам сезона попадет только чемпион.
  • Команда, занявшая второе место, будет пробиваться в группу через квалификацию.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (3)
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portero
1614615533
Выходите , главное там не обделаться, как все наши команды в этом году...
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sobaka120982
1614615718
крассавчики!!!!!
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