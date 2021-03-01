Гендиректор «Сочи»: «Лига чемпионов? Почему нет? Хотим, чтобы «Фишт» увидел еврокубки»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о желании клуба выйти в еврокубки по итогам текущего сезона.

«У нас всe хорошо, погода вот солнечная. Похоже, она имеет большое влияние на раскрытие игроков и результаты нашей команды.

Лига чемпионов? Каждый здравомыслящий человек, который занимается каким-то дело профессионально, хочет прогресса, хочет держать высокий уровень. Команда работает на победу. Надеемся, что дальше будет такой же настрой. Желание попасть в еврокубки у нас есть.

Чем больше мы реализуем на поле, тем больше это нас обязывает продолжать играть в том же духе. Мы все хотим, чтобы такой стадион, как «Фишт», увидел еврокубки. Почему нет?» – сказал Рубашко «Чемпионату».