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  • Судья Федотов – об удалении «Рубина» в игре со «Спартаком»: «Соболев нарисовал, как он это умеет. Опять включил симулянта»

Судья Федотов – об удалении «Рубина» в игре со «Спартаком»: «Соболев нарисовал, как он это умеет. Опять включил симулянта»

28 февраля 2021, 17:11
21

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил вторую желтую карточку полузащитника «Рубина» Оливера Абильдгора в матче 20-го тура против «Спартака» (2:0). Фол был на Александре Соболеве.

«Не стоило удалять игрока «Рубина». Он играл в мяч, не бил по ноге. Вторую карточку судья выдумал. Возможно, судья перепутал игроков, у них одинаковые бутсы. Абильдгор играл в мяч. Проблема момента в том, что нет скорости, динамки, наступания. Соболев нарисовал, как он это и умеет. Опять включил симулянта. Почему не разобрался Сергей Лапочкин, я не понимаю. Это даже не первая жeлтая, и тем более не вторая», – сказал Федотов.

  • Всего в матче было 2 удаления.
  • «Спартак» потерпел 4-е поражение в официальных матчах.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Соболев Александр Федотов Игорь
Комментарии (21)
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Aldo.CSKA
1614522903
Сергей лЯпочкин
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GammiD
1614523375
Тут все просто, перед зенитом у нас опорника убрали.
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xakep01
1614523794
Шо это спартачей тут нет, как федот говорит что зениту гол нарисовали, так все тут, как против них, так нет их. сразу рыла закрыли. потому что статистику не обманешь, в пользу спартака ошибаются чаще всех
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порт
1614524732
Когда Соболев играл в КС, то нырки не практиковал, перейдя в отряд мазутных, поставил их на поток.
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B.G.
1614526256
Соболев бревно, по-чище дрочепалена из зенита
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sobaka120982
1614528997
ребята не ссортесь))) золото сочи возмет)))))
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САДЫЧОК
1614533864
Джикия как дерево в первом голе стоял , а во втором отворачивался от мяча как школьник ! Джикия-это Днище !
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вальтер 79
1614535095
соболь в спартаке мастером по ныркам стал молодец быстро в спаме нырять научился))))))
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general.lizyukov
1614542927
Зобнин на тафгая готовится, что ли?
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paracetamol
1614543370
Согласен. Испортили в свинарнике парня!
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