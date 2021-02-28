Судья Федотов – об удалении «Рубина» в игре со «Спартаком»: «Соболев нарисовал, как он это умеет. Опять включил симулянта»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил вторую желтую карточку полузащитника «Рубина» Оливера Абильдгора в матче 20-го тура против «Спартака» (2:0). Фол был на Александре Соболеве.

«Не стоило удалять игрока «Рубина». Он играл в мяч, не бил по ноге. Вторую карточку судья выдумал. Возможно, судья перепутал игроков, у них одинаковые бутсы. Абильдгор играл в мяч. Проблема момента в том, что нет скорости, динамки, наступания. Соболев нарисовал, как он это и умеет. Опять включил симулянта. Почему не разобрался Сергей Лапочкин, я не понимаю. Это даже не первая жeлтая, и тем более не вторая», – сказал Федотов.