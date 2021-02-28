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    Судья Федотов – об удалении «Рубина» в игре со «Спартаком»: «Соболев нарисовал, как он это умеет. Опять включил симулянта»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил вторую желтую карточку полузащитника «Рубина» Оливера Абильдгора в матче 20-го тура против «Спартака» (2:0). Фол был на Александре Соболеве.

    «Не стоило удалять игрока «Рубина». Он играл в мяч, не бил по ноге. Вторую карточку судья выдумал. Возможно, судья перепутал игроков, у них одинаковые бутсы. Абильдгор играл в мяч. Проблема момента в том, что нет скорости, динамки, наступания. Соболев нарисовал, как он это и умеет. Опять включил симулянта. Почему не разобрался Сергей Лапочкин, я не понимаю. Это даже не первая жeлтая, и тем более не вторая», – сказал Федотов.

    • Всего в матче было 2 удаления.
    • «Спартак» потерпел 4-е поражение в официальных матчах.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    28.02.2021 17:11
    Комментарии27
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      Рейтинг: +9963

      paracetamol 28 февраля, 23:16

      Согласен. Испортили в свинарнике парня!

      1
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      Рейтинг: +2846

      general.lizyukov 28 февраля, 23:08

      Зобнин на тафгая готовится, что ли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +266

      вальтер 79 28 февраля, 20:58

      соболь в спартаке мастером по ныркам стал молодец быстро в спаме нырять научился))))))

      1
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      Рейтинг: +6315

      САДЫЧОК 28 февраля, 20:37

      Джикия как дерево в первом голе стоял , а во втором отворачивался от мяча как школьник ! Джикия-это Днище !

      1
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      Рейтинг: +2815

      sobaka120982 28 февраля, 19:16

      ребята не ссортесь))) золото сочи возмет)))))

      3
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      Рейтинг: +1450

      B.G. 28 февраля, 18:30

      Соболев бревно, по-чище дрочепалена из зенита

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5204

      порт 28 февраля, 18:05

      Когда Соболев играл в КС, то нырки не практиковал, перейдя в отряд мазутных, поставил их на поток.

      6
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      ...
      Рейтинг: +266

      вальтер 79 > порт 28 февраля, 20:57

      правильно какая команда так игрок и играет нырки это фирменый стиль спама

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6403

      Alekxei Z. 28 февраля, 18:05

      Нормально Лапочкин отсудил.
      Зоба мимо Краснодара, а в Рубине 3 или 4 мимо Зенита.
      Ништяк , браток !!!
      Спартак играл ужасно и не стоит валить всё на судью, но один вопрос гложет : Спартака теперь только питерские судить будут ?

      4
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      Рейтинг: +3108

      raritet > Alekxei Z. 28 февраля, 19:39

      Да какая уже разница - кто кого судит. Если признаться я и внимание не обратил на то, что судьи питерские. Главное смотреть наш чемпионат без 200 грамм просто невыносимо. Все-таки , в Европе булками хотя бы шевелят. Скидка только на начало чемпионата, может быть к концу разбегаются.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +607

      xakep01 28 февраля, 17:49

      Шо это спартачей тут нет, как федот говорит что зениту гол нарисовали, так все тут, как против них, так нет их. сразу рыла закрыли. потому что статистику не обманешь, в пользу спартака ошибаются чаще всех

      5
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      Рейтинг: +23117

      пьяныйхоровод > xakep01 28 февраля, 19:16

      Нутро у них такое ... специфическое .

      1
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      ...
      Рейтинг: +2476

      lordmrv > xakep01 28 февраля, 19:41

      Будь другом, опубликуй данную статистику. Я видел, кто то опубликовывал обратную - в пользу Зенита больше всего ошибок. Да и недавний матч тому подтверждение. Гол из ничего.

      1
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      ...
      Рейтинг: +607

      xakep01 > lordmrv 28 февраля, 20:33

      https://www.championat.com/football/article-4088853-spravedlivaja-tablica-rpl---20192020-bez-sudejskih-oshibok.html

      0
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      ...
      Рейтинг: +607

      xakep01 > lordmrv 28 февраля, 20:35

      https://fclmnews.ru/russia/95407-rpl-kto-stradaet.html

      0
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      Рейтинг: +607

      xakep01 > lordmrv 28 февраля, 20:35

      жду такую же статистику и по новому чемпионату

      0
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      Рейтинг: +2476

      lordmrv > xakep01 28 февраля, 21:01

      Друг мой, тут в основном статистика со ссылкой на мнение Егорова. то уж точно не авторитет.

      0
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      Рейтинг: +607

      xakep01 > lordmrv 28 февраля, 21:05

      А кто для тебя авторитет? Пришли тогда мне такую таблицу не с егоровым, где все честно

      0
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      ...
      Рейтинг: +607

      xakep01 > lordmrv 1 марта, 11:16

      Ну что, факты будут Лебовски? Или ты очередной спартаковский пустослов, который не может смириться со справедливой статистикой?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +423

      GammiD 28 февраля, 17:42

      Тут все просто, перед зенитом у нас опорника убрали.

      3
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      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB > GammiD 28 февраля, 17:55

      Такой Зенит Арсенал, и Ростов возили. А по игре сегодня против спама, у нас походу шансы минимальны. Ещё и дома вам слили.

      1
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      Рейтинг: +1664

      Алехсбургер. > KPCCSPB 28 февраля, 18:11

      Удивил,но соглашусь.)

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