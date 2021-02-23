Зиньковский – о сопернике «Крыльев» по 1/4 финала Кубка: «Хотелось бы сыграть с ЦСКА или «Динамо»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский назвал команды, против которых хотел бы сыграть в 1/4 финала Кубка России.

— Какие предпочтения у тебя по жеребьевке Кубка России? С кем бы хотел сыграть?

— В принципе, мне без разницы, с кем играть. Дальше прошли все сильные команды, все из Премьер-лиги, мы одни из ФНЛ остались. В любом случае, мы встретимся с тяжелым соперником, и это здорово.

В целом не особо влияет, против кого нам предстоит играть, все равно надо выходить за победой. Конечно, хотелось бы сыграть с ЦСКА или «Динамо», со статусными клубами, встретить их у себя на поле, а там как получится.