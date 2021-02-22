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    Зиньковский – о сопернике «Крыльев» по 1/4 финала Кубка: «Хотелось бы сыграть с ЦСКА или «Динамо»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский назвал команды, против которых хотел бы сыграть в 1/4 финала Кубка России.

    — Какие предпочтения у тебя по жеребьевке Кубка России? С кем бы хотел сыграть?

    — В принципе, мне без разницы, с кем играть. Дальше прошли все сильные команды, все из Премьер-лиги, мы одни из ФНЛ остались. В любом случае, мы встретимся с тяжелым соперником, и это здорово.

    В целом не особо влияет, против кого нам предстоит играть, все равно надо выходить за победой. Конечно, хотелось бы сыграть с ЦСКА или «Динамо», со статусными клубами, встретить их у себя на поле, а там как получится.

    • «Крылья Советов» разгромили «Химки» (4:0) в 1/8 финала Кубка России.
    • Самарский клуб идет на втором месте в ФНЛ.

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    Источник: Sport24

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