«Арсенал» – «Манчестер Сити»: лондонцы не побеждают в АПЛ с 2015 года

В 19:30 по Москве начнется матч 25-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Лондонцы последний раз побеждали соперника в чемпионате в декабре 2015 года при Арсене Венгере (2:1).

Форвард гостей Рахим Стерлинг забил лондонцам четыре гола в последних пяти очных встречах чемпионата.