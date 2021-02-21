«Арсенал» – «Манчестер Сити»: лондонцы не побеждают в АПЛ с 2015 года

В 19:30 по Москве начнется матч 25-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Лондонцы последний раз побеждали соперника в чемпионате в декабре 2015 года при Арсене Венгере (2:1).
Форвард гостей Рахим Стерлинг забил лондонцам четыре гола в последних пяти очных встречах чемпионата.
- «Манчестер Сити» выиграл 17 последних матчей с учетом всех турниров.
- «Арсенал» в случае победы может подняться на 8-е место.
- В последнем матче на «Эмирейтс» «Манчестер Сити» разгромил соперника со счетом 4:1.
Источник: Бомбардир.ру