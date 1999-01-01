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    «Арсенал» – «Манчестер Сити»: лондонцы не побеждают в АПЛ с 2015 года

    В 19:30 по Москве начнется матч 25-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Лондонцы последний раз побеждали соперника в чемпионате в декабре 2015 года при Арсене Венгере (2:1).

    Форвард гостей Рахим Стерлинг забил лондонцам четыре гола в последних пяти очных встречах чемпионата.

    • «Манчестер Сити» выиграл 17 последних матчей с учетом всех турниров.
    • «Арсенал» в случае победы может подняться на 8-е место.
    • В последнем матче на «Эмирейтс» «Манчестер Сити» разгромил соперника со счетом 4:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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