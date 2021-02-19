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    Директор «Фиорентины» Праде: «У Кокорина обострились старые травмы»

    Даниэле Праде, спортивный директор «Фиорентины», сообщил о проблемах со здоровьем у форварда Александра Кокорина. При этом клуб рассчитывает на россиянина.

    «Набирая форму, Кокорин даже перестарался. У него обострились старые травмы. Этот игрок может пригодиться в будущем, не сейчас. Пока он не в лучшей форме», – сказал Праде.

    • Кокорин во 2-м матче подряд остался в запасе.
    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • «Фиорентина» идет в Серии А 12-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fiorentina News

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    19.02.2021 23:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3304

      rash1959 14 минут назад

      Видать не косил пацанчик, реально больной. Ну и хрен с ним, главное бабки получили.

      0
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      Рейтинг: -1300

      Бoрат 23 минуты назад

      Судя по всему , на зоне Кокорина научили разводить лохов - это прибыльнее чем табуреткой махать . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +5077

      playsh 27 минут назад

      Какие такие "старые травмы."?Почему обострились?Как профи,он не играет уже со времён "посадки" уже четвёртый год.Травмы,не совместимые с...игрой? Слава богу,что не с жизнью.

      0
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      Рейтинг: +8280

      Hektor 84 49 минут назад

      Кокоша главный претендент на золотую урну!

      2
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