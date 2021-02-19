Директор «Фиорентины» Праде: «У Кокорина обострились старые травмы»

Даниэле Праде, спортивный директор «Фиорентины», сообщил о проблемах со здоровьем у форварда Александра Кокорина. При этом клуб рассчитывает на россиянина.

«Набирая форму, Кокорин даже перестарался. У него обострились старые травмы. Этот игрок может пригодиться в будущем, не сейчас. Пока он не в лучшей форме», – сказал Праде.