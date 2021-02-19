Директор «Фиорентины» Праде: «У Кокорина обострились старые травмы»

Даниэле Праде, спортивный директор «Фиорентины», сообщил о проблемах со здоровьем у форварда Александра Кокорина. При этом клуб рассчитывает на россиянина.
«Набирая форму, Кокорин даже перестарался. У него обострились старые травмы. Этот игрок может пригодиться в будущем, не сейчас. Пока он не в лучшей форме», – сказал Праде.
- Кокорин во 2-м матче подряд остался в запасе.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- «Фиорентина» идет в Серии А 12-й.
Источник: Fiorentina News