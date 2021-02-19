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  • Директор «Фиорентины» Праде: «У Кокорина обострились старые травмы»

Директор «Фиорентины» Праде: «У Кокорина обострились старые травмы»

19 февраля 2021, 23:32
14

Даниэле Праде, спортивный директор «Фиорентины», сообщил о проблемах со здоровьем у форварда Александра Кокорина. При этом клуб рассчитывает на россиянина.

«Набирая форму, Кокорин даже перестарался. У него обострились старые травмы. Этот игрок может пригодиться в будущем, не сейчас. Пока он не в лучшей форме», – сказал Праде.

  • Кокорин во 2-м матче подряд остался в запасе.
  • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • «Фиорентина» идет в Серии А 12-й.

Источник: Fiorentina News
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (14)
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Hektor 84
1613767975
Кокоша главный претендент на золотую урну!
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Plyash
1613769300
Какие такие "старые травмы."?Почему обострились?Как профи,он не играет уже со времён "посадки" уже четвёртый год.Травмы,не совместимые с...игрой? Слава богу,что не с жизнью.
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rash1959
1613770056
Видать не косил пацанчик, реально больной. Ну и хрен с ним, главное бабки получили.
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paracetamol
1613773961
Самая главная травма Саша - воспаление хитрости.
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plehanov6
1613781125
Что-то, мне, это напоминает?! Вроде - здоров, как игра - упс..., старые травмы!!! Молодец, Сашок!!!
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Чехов на Садовой
1613794012
DS - Больной на всю голову. Травма старая, хроническая, непрерывно рецидивирующая . Лечение только радикальное, декапитация.
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oyabun
1613794431
Главное качество футболиста - стабильность. Кокорин стабильно не играет. Профессионал! Фиалок жалко - повелись на рекомендации двух тренеров и так вляпались.
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polt
1613806576
За державу обидно, ***...
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slavа0508
1613811606
Саня мне напоминает школьные годы,как некоторые от физры косили постоянно,,,только он пошёл гораздо дальше и косит и деньги ещё умудряется получать,,,,
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Skull_Boy
1613829499
У него одна травма и это явно травма головы, такие не лечатся
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