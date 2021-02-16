Зидан взбешен из-за частых травм футболистов «Реала». В этом сезоне их уже 40

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен частыми травмами своих футболистов.

По информации Mundo Deportivo, ранее француз выражал беспокойство по этому вопросу, но перешел к более агрессивной риторике после травмы Даниэля Карвахаля в матче с «Валенсией» (2:0).

В текущем сезоне футболисты «Реала» получили в общей сложности 40 травм. Зидан считает это ненормальным. Француз потребовал объяснений у ответственных за физическую подготовку.