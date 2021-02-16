Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Зидан взбешен из-за частых травм футболистов «Реала». В этом сезоне их уже 40

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен частыми травмами своих футболистов.

    По информации Mundo Deportivo, ранее француз выражал беспокойство по этому вопросу, но перешел к более агрессивной риторике после травмы Даниэля Карвахаля в матче с «Валенсией» (2:0).

    В текущем сезоне футболисты «Реала» получили в общей сложности 40 травм. Зидан считает это ненормальным. Француз потребовал объяснений у ответственных за физическую подготовку.

    • Сейчас из-за различных травм не могут играть восемь футболистов «Реала»: Карвахаль, Эден Азар, Серхио Рамос, Марсело, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Родриго.
    • «Реал» идет на втором месте в Примере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:55
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10396

      DeStar 8 минут назад

      а пока моур признан лучшим тренером 21 века)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1012

      кто там 1 час назад

      Ну играть одним то составом, разумеется. Может яйцеголовый, ротацию нужно проводить и молодежь выпускать, ах да, это мы не умеем и не можем, ведь всех продали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Fusballer 1 час назад

      Пусть массажиста Кокоши выпишут, раз ему с Кокошей работать не дают. Мигом забегают все.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Glebson 2 часа назад

      Прямо взбешен?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82771
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru