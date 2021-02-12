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  • Сафонов: «Пока я не нашел способ, как на каждый матч выходить настроенным»

Сафонов: «Пока я не нашел способ, как на каждый матч выходить настроенным»

12 февраля 2021, 18:58
6

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своих проблемах с настроем на отдельные матчи.

«Могу сказать как вратарь. Самое тяжeлое в плотном графике – эмоциональные перепады. Ты играешь на выезде с «Челси», потом приезжаешь домой, играешь с командой из второй восьмeрки РПЛ. Уровень матчей разный, невозможно выходить на каждый матч с максимальным настроем, с желанием победить.

У меня по крайней мере так не получается. Может быть, это придeт. Я выхожу на матч, у меня должна быть концентрация на все 90 минут, но я пока не нашeл способ, чтобы на каждую встречу выходить очень сильно настроенным.

Тяжело каждый матч в сезоне провести с горящими глазами. Пока я только в поисках, как это сделать. В чeм это проявляется на практике? На принятии решений, на время реакции», – заявил Сафонов.

  • В текущем сезоне голкипер пропустил 28 голов в 20 матчах.
  • Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Сафонов: «Мечта поиграть за рубежом превращается в ничто, когда игрок получает хороший контракт»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (6)
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Oldtrafford83
1613146869
А надо бы выходить не зависимо от статуса соперника,ты же вроде профессионал или мы чего то не знаем???
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Сильвербой
1613150272
Ты уже настолько суперзвезда и уверен в своей "неприкосновенности" в рамке Краснодара, что уже можно выходить не настроенным на матчи?
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Hektor 84
1613157798
И этот бред несет вроде как профессионал с много миллионной зарплатой. Вам кривоногим довелось в жизни заниматься любимым делом, при этом не плохо зарабатывая. А вы дурь несете про надо настрой. За такое бабло ты жилы должен рвать. А вы нытики мля. Ляпнул бы я своему шефу такое уже штраф выхватил или уволили бы. А этим всё с рук сходит.
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portero
1613285212
Галицкий психолога что ли в команде не имеет, или это личная проблема каждого футболиста...
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