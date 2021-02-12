Сафонов: «Пока я не нашел способ, как на каждый матч выходить настроенным»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своих проблемах с настроем на отдельные матчи.

«Могу сказать как вратарь. Самое тяжeлое в плотном графике – эмоциональные перепады. Ты играешь на выезде с «Челси», потом приезжаешь домой, играешь с командой из второй восьмeрки РПЛ. Уровень матчей разный, невозможно выходить на каждый матч с максимальным настроем, с желанием победить.

У меня по крайней мере так не получается. Может быть, это придeт. Я выхожу на матч, у меня должна быть концентрация на все 90 минут, но я пока не нашeл способ, чтобы на каждую встречу выходить очень сильно настроенным.

Тяжело каждый матч в сезоне провести с горящими глазами. Пока я только в поисках, как это сделать. В чeм это проявляется на практике? На принятии решений, на время реакции», – заявил Сафонов.

В текущем сезоне голкипер пропустил 28 голов в 20 матчах.

Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Сафонов: «Мечта поиграть за рубежом превращается в ничто, когда игрок получает хороший контракт»