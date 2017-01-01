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    Сафонов: «Пока я не нашел способ, как на каждый матч выходить настроенным»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своих проблемах с настроем на отдельные матчи.

    «Могу сказать как вратарь. Самое тяжeлое в плотном графике – эмоциональные перепады. Ты играешь на выезде с «Челси», потом приезжаешь домой, играешь с командой из второй восьмeрки РПЛ. Уровень матчей разный, невозможно выходить на каждый матч с максимальным настроем, с желанием победить.

    У меня по крайней мере так не получается. Может быть, это придeт. Я выхожу на матч, у меня должна быть концентрация на все 90 минут, но я пока не нашeл способ, чтобы на каждую встречу выходить очень сильно настроенным.

    Тяжело каждый матч в сезоне провести с горящими глазами. Пока я только в поисках, как это сделать. В чeм это проявляется на практике? На принятии решений, на время реакции», – заявил Сафонов.

    • В текущем сезоне голкипер пропустил 28 голов в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

    Сафонов: «Мечта поиграть за рубежом превращается в ничто, когда игрок получает хороший контракт»

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6935

      Сильвербой 22 минуты назад

      Ты уже настолько суперзвезда и уверен в своей "неприкосновенности" в рамке Краснодара, что уже можно выходить не настроенным на матчи?

      0
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      Рейтинг: +2330

      Oldtrafford83 1 час назад

      А надо бы выходить не зависимо от статуса соперника,ты же вроде профессионал или мы чего то не знаем???

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