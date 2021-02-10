Бывший генсек РФС – об изменении формата ЛЧ: «Россия может оказаться на обочине»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что реформа Лиги чемпионов может ударить по интересам российского футбола.

– Для зрителей интереснее смотреть «Бавария» – «Барселона», чем «Бавария» – «Дюделанж». Поэтому здесь также сходятся спортивный и коммерческий компоненты. Швейцарская система в принципе хорошо подходит и уместна. Это поднимет интерес к турниру.

Понятно, что есть риски для российских клубов. Но мы за последние 10 лет редко выходили из группы. И в рамках новой организации и формата мы можем оказаться на обочине.

– Могут у идеи найтись противники? Или если поддержат крупные ассоциации, решение примут единогласно?

– В УЕФА тоже сталкиваются с проблемой, как интересы элитных клубов согласовать с интересами основной массы участников. Но так как все решают коммерческие интересы, то УЕФА найдет убедительные аргументы, чтобы формат принять. Средним клубам будут отчисления, чтобы их коммерческие интересы не пострадали.

В УЕФА хорошие маркетологи и финансисты, которые смогут подготовить экономическую модель, которая удовлетворит всех.

– То есть предпосылок не продавить это решение нет?

– Возможно, какая-то торговля и будет, но УЕФА работает достаточно централизованно. Они подобные решения обсуждают и прорабатывают системно и долго. Так что это не какой-то сюрприз, а подготовленная модель.

Sky Sports: все ассоциации УЕФА поддержали изменение формата Лиги чемпионов