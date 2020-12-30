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    Бывший генсек РФС – об изменении формата ЛЧ: «Россия может оказаться на обочине»

    Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что реформа Лиги чемпионов может ударить по интересам российского футбола.

    – Для зрителей интереснее смотреть «Бавария» – «Барселона», чем «Бавария» – «Дюделанж». Поэтому здесь также сходятся спортивный и коммерческий компоненты. Швейцарская система в принципе хорошо подходит и уместна. Это поднимет интерес к турниру.

    Понятно, что есть риски для российских клубов. Но мы за последние 10 лет редко выходили из группы. И в рамках новой организации и формата мы можем оказаться на обочине.

    – Могут у идеи найтись противники? Или если поддержат крупные ассоциации, решение примут единогласно?

    – В УЕФА тоже сталкиваются с проблемой, как интересы элитных клубов согласовать с интересами основной массы участников. Но так как все решают коммерческие интересы, то УЕФА найдет убедительные аргументы, чтобы формат принять. Средним клубам будут отчисления, чтобы их коммерческие интересы не пострадали.

    В УЕФА хорошие маркетологи и финансисты, которые смогут подготовить экономическую модель, которая удовлетворит всех.

    – То есть предпосылок не продавить это решение нет?

    – Возможно, какая-то торговля и будет, но УЕФА работает достаточно централизованно. Они подобные решения обсуждают и прорабатывают системно и долго. Так что это не какой-то сюрприз, а подготовленная модель.

    Sky Sports: все ассоциации УЕФА поддержали изменение формата Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1523

      Play 5 секунд назад

      А где сейчас она находится? В кювете? Так выползти на обочину это ещё успех будет.

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      Рейтинг: +6921

      Сильвербой 2 минуты назад

      А наша лига заслужила чего-то иного, кроме как оказаться на обочине??? Продажные судьи, договорные матчи, купленные чемпионства.... Что наши клубы сделали в еврокубках за последние лет 10, что бы мы были полноправными участниками этого турнира? Да мы уже давно дно пробили! Сами довели весь спорт до жопы, а теперь на что-то расчитываете!

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