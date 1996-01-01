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    ЦСКА отменил назначенные на 10 и 11 февраля матчи с испанскими командами и проведет двусторонку

    ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей с командами из низших испанских дивизионов, которые должны были состояться 10 и 11 февраля. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

    Завтра московский клуб проведет двусторонку в формате два тайма по 45 минут. Встреча начнется в 13:00 по Москве.

    • ЦСКА проводит зимние сборы в испанском Кампоаморе.
    • Сезон для москвичей возобновится на следующих выходных. 21 февраля ЦСКА примет «СКА-Хабаровск» в рамках 1/8 финала Кубка России.
    • Команда Виктора Гончаренко идет на втором месте в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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