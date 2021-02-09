ЦСКА отменил назначенные на 10 и 11 февраля матчи с испанскими командами и проведет двусторонку

ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей с командами из низших испанских дивизионов, которые должны были состояться 10 и 11 февраля. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Завтра московский клуб проведет двусторонку в формате два тайма по 45 минут. Встреча начнется в 13:00 по Москве.
- ЦСКА проводит зимние сборы в испанском Кампоаморе.
- Сезон для москвичей возобновится на следующих выходных. 21 февраля ЦСКА примет «СКА-Хабаровск» в рамках 1/8 финала Кубка России.
- Команда Виктора Гончаренко идет на втором месте в РПЛ.
Источник: официальный сайт ЦСКА