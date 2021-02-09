Петржела: «В «Зените» очень сильная конкуренция, поэтому не появляются новые Аршавины и Кержаковы»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему воспитанники петербуржцев редко пробиваются в основу клуба.

– Ожидается, что несколько молодых футболистов «Зенита» уйдут в аренды. Правильное решение?

– Да, это нормальная практика для всех команд мира. Вернутся ли ребята в «Зенит»? Как будут играть. Все зависит только от них, пусть набираются опыта в российской премьер-лиге.

Мне жаль, что в «Зените» не играют собственные воспитанники. Почему так происходит из года в год? Мне сложно ответить на этот вопрос, но, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге хорошие школы, воспитывающие достойных молодых футболистов.

Не возьмусь судить о конкретных футболистах, поскольку я далеко от команды и не знаю их сильные и слабые стороны. Скажу одно: в этом вопросе все зависит от главного тренера.

– Даже не от руководства?

– Безусловно, позиция первых лиц клуба важна, какую программу развития выберет клуб, так и будут поступать. Однако по молодым ребятам последнее слово остается за главным тренером.

Могу предположить, что в «Зените» очень сильная конкуренция, поэтому и не появляются новые Аршавины и Кержаковы. Я всегда хотел видеть в «Зените» молодых игроков, в 2003 году руководство «Зенита» советовало мне быть в этом вопросе осторожным, но я ставил молодежь в состав. И не ошибся.