Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петржела: «В «Зените» очень сильная конкуренция, поэтому не появляются новые Аршавины и Кержаковы»

Петржела: «В «Зените» очень сильная конкуренция, поэтому не появляются новые Аршавины и Кержаковы»

9 февраля 2021, 09:59
8

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему воспитанники петербуржцев редко пробиваются в основу клуба.

– Ожидается, что несколько молодых футболистов «Зенита» уйдут в аренды. Правильное решение?

– Да, это нормальная практика для всех команд мира. Вернутся ли ребята в «Зенит»? Как будут играть. Все зависит только от них, пусть набираются опыта в российской премьер-лиге.

Мне жаль, что в «Зените» не играют собственные воспитанники. Почему так происходит из года в год? Мне сложно ответить на этот вопрос, но, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге хорошие школы, воспитывающие достойных молодых футболистов.

Не возьмусь судить о конкретных футболистах, поскольку я далеко от команды и не знаю их сильные и слабые стороны. Скажу одно: в этом вопросе все зависит от главного тренера.

– Даже не от руководства?

– Безусловно, позиция первых лиц клуба важна, какую программу развития выберет клуб, так и будут поступать. Однако по молодым ребятам последнее слово остается за главным тренером.

Могу предположить, что в «Зените» очень сильная конкуренция, поэтому и не появляются новые Аршавины и Кержаковы. Я всегда хотел видеть в «Зените» молодых игроков, в 2003 году руководство «Зенита» советовало мне быть в этом вопросе осторожным, но я ставил молодежь в состав. И не ошибся.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Петржела Властимил Кержаков Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Лфшт
1612855541
Какой дебил это написал ???!! Зенит это квинтэссенция неправильного управления и распределения средств. В топ клубах ВСЕГДА появляются супер воспитанники. Рэшфорд, Гринвуд, Джонс, Фоден, Трент - все воспитанники. Боруссия по другому пути идет - ищут таланты и вытачивают из них звезд - Санчо, Рейна, Биллинхем, Холланд. Да сраный Спартак, ЦСКА и Локомотив постоянно растит молодых для сборной, а в великом Зените конкуренция. Чушь полнейшая!!!
Ответить
Давид59
1612856678
Согласен с Властимилом,что руководство Зенита слишком "осторожно" по введению в состав своей молодёжи. Каждый год - миллионные покупки, вот и вся стратегия развития клуба.
Ответить
NewLife
1612863943
"Мне жаль, что в «Зените» не играют собственные воспитанники. Почему так происходит из года в год? Мне сложно ответить на этот вопрос" Даю подсказку: потому что Миллер платит за игроков не из своего кармана, а за счет пенсионеров.
Ответить
general.lizyukov
1612878944
Конкуренция из легионеров? При Власте хотя бы наши играли, а потом понеслась, понакупили всяких и наши сели на лавку. Вову даже продали "заклятым" друзьям, что даже представить было невозможно.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
5
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
3
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
3
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
40
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+