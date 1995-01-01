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    Петржела: «В «Зените» очень сильная конкуренция, поэтому не появляются новые Аршавины и Кержаковы»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему воспитанники петербуржцев редко пробиваются в основу клуба.

    – Ожидается, что несколько молодых футболистов «Зенита» уйдут в аренды. Правильное решение?

    – Да, это нормальная практика для всех команд мира. Вернутся ли ребята в «Зенит»? Как будут играть. Все зависит только от них, пусть набираются опыта в российской премьер-лиге.

    Мне жаль, что в «Зените» не играют собственные воспитанники. Почему так происходит из года в год? Мне сложно ответить на этот вопрос, но, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге хорошие школы, воспитывающие достойных молодых футболистов.

    Не возьмусь судить о конкретных футболистах, поскольку я далеко от команды и не знаю их сильные и слабые стороны. Скажу одно: в этом вопросе все зависит от главного тренера.

    – Даже не от руководства?

    – Безусловно, позиция первых лиц клуба важна, какую программу развития выберет клуб, так и будут поступать. Однако по молодым ребятам последнее слово остается за главным тренером.

    Могу предположить, что в «Зените» очень сильная конкуренция, поэтому и не появляются новые Аршавины и Кержаковы. Я всегда хотел видеть в «Зените» молодых игроков, в 2003 году руководство «Зенита» советовало мне быть в этом вопросе осторожным, но я ставил молодежь в состав. И не ошибся.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4404

      Давид59 1 час назад

      Согласен с Властимилом,что руководство Зенита слишком "осторожно" по введению в состав своей молодёжи. Каждый год - миллионные покупки, вот и вся стратегия развития клуба.

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      Рейтинг: +166

      Лфшт 2 часа назад

      Какой дебил это написал ???!! Зенит это квинтэссенция неправильного управления и распределения средств. В топ клубах ВСЕГДА появляются супер воспитанники. Рэшфорд, Гринвуд, Джонс, Фоден, Трент - все воспитанники. Боруссия по другому пути идет - ищут таланты и вытачивают из них звезд - Санчо, Рейна, Биллинхем, Холланд. Да сраный Спартак, ЦСКА и Локомотив постоянно растит молодых для сборной, а в великом Зените конкуренция. Чушь полнейшая!!!

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      Рейтинг: +6165

      KPCCSPB > Лфшт 16 минут назад

      У Зенита воспитанники играют везде, но только не за Зенит, с ними в ЕК ловить нечего, по Локо, Краснодару и ЦСКА мы это видим. Просто в топ клубах даже в молодежках играют игроки, которые сильнее наших в топ клубах РПЛ, страшная правда, но она такая.

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