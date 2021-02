«Ювентус» поздравил Роналду с 36-летием

5 февраля форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду исполнилось 36 лет.

«36 лет, а он доминирует сильнее, чем когда-либо! С днeм рождения, Криштиану!» – говорится в публикации клуба в твиттере.

36 years old today and still bossing it more than ever!Happy birthday, @Cristiano!https://t.co/qlLWuUVSe0 #ForzaJuve #CR7JUVE pic.twitter.com/sLEif6oIEI