Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Главные новости дня. «Спартак» и «Аякс» достигли прогресса в переговорах по Промесу, Месси будет судиться с «Барселоной» из-за утечки контрактных данных

    ЦСКА изучает форварда «Шеффилд Юнайтед» Муссе.

    EL Mundo: Месси получил 555 миллионов за четыре года в «Барселоне».

    Кутепов может перейти из «Спартака» в «Газиантеп».

    Гасперини – о Миранчуке: «Нельзя нарушать структуру команды ради одного игрока».

    Don Balon: Месси счел предательством публикацию цифр контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб.

    Месси намерен подать в суд на руководство «Барселоны» из-за утечки контрактных цифр.

    AD: «Спартак» и «Аякс» достигли большого прогресса в переговорах по Промесу.

    «Витесс» может купить Зиньковского.

    Коваленко прилетел в Италию для подписания контракта с «Аталантой».

    «Чемпионат»: Онугха остаток сезона проведет в «Вайле».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82262
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru