Главные новости дня. «Спартак» и «Аякс» достигли прогресса в переговорах по Промесу, Месси будет судиться с «Барселоной» из-за утечки контрактных данных

ЦСКА изучает форварда «Шеффилд Юнайтед» Муссе.

EL Mundo: Месси получил 555 миллионов за четыре года в «Барселоне».

Кутепов может перейти из «Спартака» в «Газиантеп».

Гасперини – о Миранчуке: «Нельзя нарушать структуру команды ради одного игрока».

Don Balon: Месси счел предательством публикацию цифр контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб.

Месси намерен подать в суд на руководство «Барселоны» из-за утечки контрактных цифр.

AD: «Спартак» и «Аякс» достигли большого прогресса в переговорах по Промесу.

«Витесс» может купить Зиньковского.

Коваленко прилетел в Италию для подписания контракта с «Аталантой».

«Чемпионат»: Онугха остаток сезона проведет в «Вайле».