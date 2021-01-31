ЦСКА изучает форварда «Шеффилд Юнайтед» Муссе

ЦСКА после неудачи с трансфером Дженка Тосуна продолжает смотреть на английский рынок. Сейчас скауты россиян изучают форварда «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе, пишет «Чемпионат» со ссылкой на The Sun.
Муссе недоволен игровым временем в Шеффилде и готов сменить команду. В текущем сезоне француз провел семь матчей.
- В прошлом году Муссе попал в автомобильную аварию, из-за чего получил порицание со стороны руководства шеффилдцев.
- 24-летний игрок оценивается в 12 миллионов евро.
- ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
Источник: «Чемпионат»