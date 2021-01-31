ЦСКА изучает форварда «Шеффилд Юнайтед» Муссе

ЦСКА после неудачи с трансфером Дженка Тосуна продолжает смотреть на английский рынок. Сейчас скауты россиян изучают форварда «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе, пишет «Чемпионат» со ссылкой на The Sun.

Муссе недоволен игровым временем в Шеффилде и готов сменить команду. В текущем сезоне француз провел семь матчей.