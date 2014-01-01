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    ЦСКА изучает форварда «Шеффилд Юнайтед» Муссе

    ЦСКА после неудачи с трансфером Дженка Тосуна продолжает смотреть на английский рынок. Сейчас скауты россиян изучают форварда «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе, пишет «Чемпионат» со ссылкой на The Sun.

    Муссе недоволен игровым временем в Шеффилде и готов сменить команду. В текущем сезоне француз провел семь матчей.

    • В прошлом году Муссе попал в автомобильную аварию, из-за чего получил порицание со стороны руководства шеффилдцев.
    • 24-летний игрок оценивается в 12 миллионов евро.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +685

      Радио1000шумеров 1 минуту назад

      Статистика "нападающего":
      Борнмут - 58 матчей, 3 гола
      Шеффилд Юнайтед - 36 матчей, 6 голов
      Впечатляет...

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      Рейтинг: +1166

      GM 3 минуты назад

      Нажористая утятина.

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      Рейтинг: +3502

      solodealer 23 минуты назад

      Ну, в общем-то, вот оно... так сказать... "объективное сопоставление уровней футбола"...
      В исполнении непосредственного участника процесса, как говорится)))
      Один из многолетних лидеров РПЛ, а вообще-то - традиционный, как и в текущем году, претендент на "золото"... ИЗУЧАЕТ ФОРВАРДА очевидного АУТСАЙДЕРА АПЛ, который после 21 тура сыграл 6 матчей и забил 0 (НОЛЬ!) голов...
      И готовы отвалить 12 лямов зелени!
      И у нас во всей красной армии со всеми её буками, арматами, с-500, калибрами, булавами, калашами, ЧВК и прочей аммуницией... НЕТУ ДЛЯ РОДНОГО КЛУБА НИ ОДНОГО ПАРНЯ ПОДЕШЕВЛЕ, КОТОРЫЙ БЫ ИГРАЛ НЕ ХУЖЕ ЭТОГО МУССЕ....из допотопного Шеффилда???
      Так и хочется повторить вопрос из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен": "...а где командующий...?")))

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      Рейтинг: +1166

      GM > solodealer 2 минуты назад

      А что, ЦСКА его уже купил? Или такая истерика на любую газетную "утку"?

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