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    Гасперини – о Миранчуке: «Нельзя нарушать структуру команды ради одного игрока»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему до сих пор не выпускает в стартовом составе полузащитника Алексея Миранчука.

    «У команды есть своя структура, ее нельзя нарушать, чтобы ввести одного игрока. Для Миранчука требуется больше времени, так как он приехал из другой лиги, совсем другой. Формула с Малиновским работает», – сказал Гасперини.

    • Мирачнук перешел в «Аталанту» летом 2020 года из «Локомотива».
    • Он провел за команду 14 матчей и забил 4 гола, не проведя при этом ни одной полной игры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato.com

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2940

      ФК Пупсик 3 минуты назад

      Зачем они купили игрока, который не вписывается в команду?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -694

      СуперПАВ9 19 минут назад

      Старый маразматик да чтоб тебя уволили поскарее

      0
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      ...
      Рейтинг: +7767

      Hektor 84 > СуперПАВ9 1 минуту назад

      За что его увольнять? Команда играет в привлекательный атакующий футбол, дает результат даже в ЛЧ. В чемпионате при наличии Ювентуса, Интера, Милана, Лацио, Наполи, Ромы идет в лидерах, и не однократно занимала призовые места. Иногда ты пишешь умные вещи, но иногда такое пишешь, что складывается мнение что ты малолетка, лишь бы что то нагадить.

      0
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      Рейтинг: +7274

      Вомбат 52 минуты назад

      Миранчук пусть пока играет на заменах. Он получит со временем место и в основе. Лишь бы не было травм.

      1
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      Рейтинг: +1395

      spam2009 1 час назад

      Гасперини далеко не дурак. Они может и наши тренеры не дураки, но зачастую у нас за тренера решает паспорт игрока

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