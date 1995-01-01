Гасперини – о Миранчуке: «Нельзя нарушать структуру команды ради одного игрока»

Зачем они купили игрока, который не вписывается в команду?
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему до сих пор не выпускает в стартовом составе полузащитника Алексея Миранчука.
«У команды есть своя структура, ее нельзя нарушать, чтобы ввести одного игрока. Для Миранчука требуется больше времени, так как он приехал из другой лиги, совсем другой. Формула с Малиновским работает», – сказал Гасперини.
- Мирачнук перешел в «Аталанту» летом 2020 года из «Локомотива».
- Он провел за команду 14 матчей и забил 4 гола, не проведя при этом ни одной полной игры.