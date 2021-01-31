Гасперини – о Миранчуке: «Нельзя нарушать структуру команды ради одного игрока»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему до сих пор не выпускает в стартовом составе полузащитника Алексея Миранчука.

«У команды есть своя структура, ее нельзя нарушать, чтобы ввести одного игрока. Для Миранчука требуется больше времени, так как он приехал из другой лиги, совсем другой. Формула с Малиновским работает», – сказал Гасперини.