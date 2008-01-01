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    AD: «Спартак» и «Аякс» достигли большого прогресса в переговорах по Промесу

    В переговорах о трансфере Квинси Промеса в «Спартак» наблюдается большой прогресс, пишет источник. Игрок близок к возвращению в Россию.

    Трансферное окно в России открыто до 25 февраля. Стоимость Промеса определяет «Аякс», и он требует 16 миллионов евро.

    • «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
    • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
    • Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AD

    Голландская национальная ежедневная газета, вторая по величине платная газета в стране. Была основана в 1946 году. Главный офис располагается в Роттердаме.

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6826

      Сильвербой 35 минут назад

      Это будет тупорылый, совершенно бесполезный, вызывающий только насмешки, трансфер!!! Неужели наши долбанные селекционеры, не в состоянии найти молодого перспективного парня, тем более за такие деньги!!!

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      Рейтинг: +16921

      slavutiq70 44 минуты назад

      16 сейчас платить за Антоху безумие,,,,,Сейчас уже это не тот Антоха что уходил,возраст ,неудачные сезоны после ухода,в Аяксе сейчас он игрок замены,не одного полного матча,проблемы с законом,,,,7-9 лямов не больше,,,,

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      Рейтинг: +5510

      "supermax" > slavutiq70 22 минуты назад

      не думаю что дадут за него 16...вообще глупость....но тем не менее даже учитывая, что это не тот Антоха и, конечно же, учитывая нашу гениальную селекцию...разве он не будет лучшим из того что у нас есть?

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      Рейтинг: +16921

      slavutiq70 > "supermax" 12 минут назад

      То что не будет лишним сомнений нет,,,,а вот то что сможет играть как в золотом сезоне ,увы есть большие сомнения,,если договорятся в пределах 7-9 лямов то будет хорошая покупка,,,

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      Рейтинг: +8382

      Литейный4 51 минуту назад

      Уголовник губошлеп Свинси решил спрятаться у свиней от уголовного преследования. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +15062

      vladimir-7 51 минуту назад

      Ну и в чём прогресс? А согласен спартак заплатить 16 млн.евро Аяксу
      и остается ли в силе, сделать Промеса самым васокооплачиваемым
      игроком команды?

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