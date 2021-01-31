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  • AD: «Спартак» и «Аякс» достигли большого прогресса в переговорах по Промесу

AD: «Спартак» и «Аякс» достигли большого прогресса в переговорах по Промесу

31 января 2021, 16:43
19

В переговорах о трансфере Квинси Промеса в «Спартак» наблюдается большой прогресс, пишет источник. Игрок близок к возвращению в Россию.

Трансферное окно в России открыто до 25 февраля. Стоимость Промеса определяет «Аякс», и он требует 16 миллионов евро.

  • «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
  • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
  • Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

Источник: AD

Голландская национальная ежедневная газета, вторая по величине платная газета в стране. Была основана в 1946 году. Главный офис располагается в Роттердаме.

Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Аякс Спартак Промес Квинси
Комментарии (19)
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vladimir-7
1612102275
Ну и в чём прогресс? А согласен спартак заплатить 16 млн.евро Аяксу и остается ли в силе, сделать Промеса самым васокооплачиваемым игроком команды?
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slavа0508
1612102705
16 сейчас платить за Антоху безумие,,,,,Сейчас уже это не тот Антоха что уходил,возраст ,неудачные сезоны после ухода,в Аяксе сейчас он игрок замены,не одного полного матча,проблемы с законом,,,,7-9 лямов не больше,,,,
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Сильвербой
1612103248
Это будет тупорылый, совершенно бесполезный, вызывающий только насмешки, трансфер!!! Неужели наши долбанные селекционеры, не в состоянии найти молодого перспективного парня, тем более за такие деньги!!!
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moskowcity-petrv
1612106385
Провидцы хреновы, Промес заиграет и выйдет на прежний уровень!
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rash1959
1612108798
Думаю сойдутся на 12-13 лямов. С Промесом хуже не будет, это уж точно, просрать свой уровень за 4 года невозможно. Другое дело, если просто играть не хочет - тут не угадаешь.
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subbotaspartak
1612108808
Зависть "свинящих" литейных понятна, Речь как всегда невнятна, Приятно...
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zigbert
1612110733
Прогресс есть но результата пока нет. За 16 млн. будет дороговато для Спартака.
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Иван Петров 1986
1612112084
Купят за 16 лямов и будет как с Тилем.
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AZ
1612128095
Хорошо что и голландская лига можно неплохо зарабатывать на мертвой российской лиге...
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