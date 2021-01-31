AD: «Спартак» и «Аякс» достигли большого прогресса в переговорах по Промесу

В переговорах о трансфере Квинси Промеса в «Спартак» наблюдается большой прогресс, пишет источник. Игрок близок к возвращению в Россию.
Трансферное окно в России открыто до 25 февраля. Стоимость Промеса определяет «Аякс», и он требует 16 миллионов евро.
- «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
- Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
- Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
Источник: AD
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