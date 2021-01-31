AD: «Спартак» и «Аякс» достигли большого прогресса в переговорах по Промесу

В переговорах о трансфере Квинси Промеса в «Спартак» наблюдается большой прогресс, пишет источник. Игрок близок к возвращению в Россию.

Трансферное окно в России открыто до 25 февраля. Стоимость Промеса определяет «Аякс», и он требует 16 миллионов евро.