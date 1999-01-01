Промес остался в запасе на матч с АЗ. Игрок близок к возвращению в «Спартак»

Дело не в том, что он остался в запасе. Дело в том, что Тен Хааг сказал на страницах AD, что хотя лично он и против ухода Промеса, вопрос его продажи решает руководство клуба, и он боится, что оно поступит так же, как летом с Ноем Лангом. Понимай так, что если Аякс договорится со Спартаком по цене, то Квинси продадут. Я думаю, что договорится. И правильно Федун не хочет платить рыночную цену за Квинси. По его уголовному делу перспективы плохие. Если он уедет, то будет заочно приговорен, а потому не сможет помочь Спартаку в будущих еврокубках.
Атакующий игрок «Аякса» Квинси Промес провел в запасе матч 20-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ (3:0). Вероятно, футболиста берегут под трансфер в «Спартак».
В Нидерландах сообщили, что «Спартак» и «Аякс» достигли прогресса в переговорах по Промесу.
- «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
- Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
- Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.