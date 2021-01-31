Промес остался в запасе на матч с АЗ. Игрок близок к возвращению в «Спартак»

Атакующий игрок «Аякса» Квинси Промес провел в запасе матч 20-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ (3:0). Вероятно, футболиста берегут под трансфер в «Спартак».
В Нидерландах сообщили, что «Спартак» и «Аякс» достигли прогресса в переговорах по Промесу.
- «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
- Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
- Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
Источник: Бомбардир.ру