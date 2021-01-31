Промес остался в запасе на матч с АЗ. Игрок близок к возвращению в «Спартак»

Атакующий игрок «Аякса» Квинси Промес провел в запасе матч 20-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ (3:0). Вероятно, футболиста берегут под трансфер в «Спартак».

В Нидерландах сообщили, что «Спартак» и «Аякс» достигли прогресса в переговорах по Промесу.