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    Промес остался в запасе на матч с АЗ. Игрок близок к возвращению в «Спартак»

    Атакующий игрок «Аякса» Квинси Промес провел в запасе матч 20-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ (3:0). Вероятно, футболиста берегут под трансфер в «Спартак».

    В Нидерландах сообщили, что «Спартак» и «Аякс» достигли прогресса в переговорах по Промесу.

    • «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
    • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
    • Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7280

      Вомбат 1 час назад

      Дело не в том, что он остался в запасе. Дело в том, что Тен Хааг сказал на страницах AD, что хотя лично он и против ухода Промеса, вопрос его продажи решает руководство клуба, и он боится, что оно поступит так же, как летом с Ноем Лангом. Понимай так, что если Аякс договорится со Спартаком по цене, то Квинси продадут. Я думаю, что договорится. И правильно Федун не хочет платить рыночную цену за Квинси. По его уголовному делу перспективы плохие. Если он уедет, то будет заочно приговорен, а потому не сможет помочь Спартаку в будущих еврокубках.

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      Рейтинг: +16931

      slavutiq70 2 часа назад

      Это ещё не о чём не говорит,Антоха в этом сезоне игрок замены,а в предпоследней был заменён из за неудовлетворительной игры и когда сел на лавку Аяксу забили,Антоха отреагировал улыбкой,фаны Аякса были в гневе,,,так что ожидаемо что сегодня его не выпускали,,,,

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