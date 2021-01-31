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  • Промес остался в запасе на матч с АЗ. Игрок близок к возвращению в «Спартак»

Промес остался в запасе на матч с АЗ. Игрок близок к возвращению в «Спартак»

31 января 2021, 20:39
10

Атакующий игрок «Аякса» Квинси Промес провел в запасе матч 20-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ (3:0). Вероятно, футболиста берегут под трансфер в «Спартак».

В Нидерландах сообщили, что «Спартак» и «Аякс» достигли прогресса в переговорах по Промесу.

  • «Спартак» готов сделать Промеса самым высокооплачиваемым игроком команды.
  • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
  • Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Россия. Премьер-лига АЗ Алкмаар Спартак Аякс Промес Квинси
Комментарии (10)
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slavа0508
1612115692
Это ещё не о чём не говорит,Антоха в этом сезоне игрок замены,а в предпоследней был заменён из за неудовлетворительной игры и когда сел на лавку Аяксу забили,Антоха отреагировал улыбкой,фаны Аякса были в гневе,,,так что ожидаемо что сегодня его не выпускали,,,,
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Вомбат
1612119467
Дело не в том, что он остался в запасе. Дело в том, что Тен Хааг сказал на страницах AD, что хотя лично он и против ухода Промеса, вопрос его продажи решает руководство клуба, и он боится, что оно поступит так же, как летом с Ноем Лангом. Понимай так, что если Аякс договорится со Спартаком по цене, то Квинси продадут. Я думаю, что договорится. И правильно Федун не хочет платить рыночную цену за Квинси. По его уголовному делу перспективы плохие. Если он уедет, то будет заочно приговорен, а потому не сможет помочь Спартаку в будущих еврокубках.
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JTherry
1612127582
Аякс арендует Уссаму Идрисси из Севильи на остаток сезона, как потенциальную замену Промесу... похоже, что переход Промеса в Спартак состоится...
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Plyash
1612164031
Инфа достоверная,правдивая.Похоже,Антошка возвращается.Милости просим в родные пенаты.
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zigbert
1612185516
Все идет к тому. Ждем официального сообщения.
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