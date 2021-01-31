«МЮ» в этом сезоне АПЛ против команд топ-6: 6 матчей, 0 побед, 1 гол

«Манчестер Юнайтед» провел в текущем сезоне АПЛ шесть матчей против команд Big Six. Ни в одном не получилось победить (два поражения, четыре нулевых ничьи).

В этих играх манчестерцы забили всего один гол (против «Тоттенхэма» в проигранном со счетом 1:6 матче).

В Big Six входят «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал».