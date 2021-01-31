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    «МЮ» в этом сезоне АПЛ против команд топ-6: 6 матчей, 0 побед, 1 гол

    «Манчестер Юнайтед» провел в текущем сезоне АПЛ шесть матчей против команд Big Six. Ни в одном не получилось победить (два поражения, четыре нулевых ничьи).

    В этих играх манчестерцы забили всего один гол (против «Тоттенхэма» в проигранном со счетом 1:6 матче).

    В Big Six входят «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал».

    • «Манчестер Юнайтед» больше года не проигрывает в АПЛ в гостях.
    • Команда идет в таблице 2-й.
    • Следующий соперник – «Саутгемптон» (2 февраля).

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.01.2021 01:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +452

      lipatov32 31 января 2021, 06:34

      Вот и уровень манчестер пенальтид. А его уже чемпионом делать начали. Смех!!!!!

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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 > lipatov32 31 января 2021, 11:07

      Чемпионом обычно становятся не те кто выигрывает прямых конкурентов, а кто ровно проходит весь сезон... ВЕСЬ СЕЗОН.

      Манчестер пенальтид ) креативно.

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