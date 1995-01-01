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    The Athletic: в АПЛ с 23 тура собираются ввести дополнительные замены игроков из-за сотрясения

    Английская Премьер-лига планирует ввести дополнительные замены игроков в случае подозрения на сотрясение мозга, сообщает The Athletic.

    Решение было одобрено на собрании акционеров лиги. Теперь введение дополнительно замены необходимо согласовать с Международной футбольной ассоциацией (IFAB).

    Ожидается, что нововведение вступит в силу с 23 тура (6 февраля).

    • Дополнительная замена будет производиться в случае, если у футболиста диагностировано подозрение на сотрясение, а лимит замен уже исчерпан.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6317

      Alekxei Z. 45 минут назад

      А это реально , за несколько секунд диагностировать сотрясение мозга ? Не проще ли ввести замену, без каких-либо поводов.

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