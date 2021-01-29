The Athletic: в АПЛ с 23 тура собираются ввести дополнительные замены игроков из-за сотрясения

Английская Премьер-лига планирует ввести дополнительные замены игроков в случае подозрения на сотрясение мозга, сообщает The Athletic.

Решение было одобрено на собрании акционеров лиги. Теперь введение дополнительно замены необходимо согласовать с Международной футбольной ассоциацией (IFAB).

Ожидается, что нововведение вступит в силу с 23 тура (6 февраля).