Кубок Италии. «Наполи» обыграл «Специю» и вышел на «Аталанту» в 1/2 финала

В четвертьфинальном матче Кубка Италии «Наполи» дома победил «Специю» со счетом 4:2.

В составе неаполитанцев отличились Калиду Кулибали, Ирвинг Лосано, Маттео Политано и Эльйиф Эльмас. У гостей забивали Эммануэль Гьяси и Дженнаро Акампора.

В 1/2 финала турнира команда Дженнаро Гаттузо встретится с «Аталантой», за которую выступает Алексей Миранчук.

Кубок Италии. 1/4 финала

Наполи – Специя – 4:2 (4:0)

Голы: 1:0 – Кулибали, 5; 2:0 – Лосано, 20; 3:0 – Политано, 30; 4:0 – Эльмас, 40; 4:1 – Гьяси, 70; 4:2 – Акампора, 73.

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