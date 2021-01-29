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  • Тен Хаг – о возможном уходе Промеса: «Он хочет играть за «Аякс»

Тен Хаг – о возможном уходе Промеса: «Он хочет играть за «Аякс»

29 января 2021, 00:24
13

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о переговорах касательно перехода полузащитника Квинси Промеса в другой клуб.

«Нет никакого прогресса. Именно так я буду считать, пока не услышу от технического директора что-то другое. Промес хочет играть за «Аякс» и проявлять себя здесь. Мы довольны им», – сказал тен Хаг.

  • Купить 29-летнего голландца хочет «Спартак».
  • Ранее сообщалось, что «Аякс» готов продать игрока за 16 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Промес забил шесть голов и сделал один ассист в 24 матчах.

Источник: Voetbal Primeur
Голландия. Эредивизие Аякс Спартак Промес Квинси тен Хаг Эрик
Комментарии (13)
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absent32
1611870448
а Промес говорит - я Антоха)
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Валерий2705
1611871449
Ну так то можно в это поверить. На кой ему Спартак и на наша с.р.а.н.а.я лига? С Аяксом он играет в футбол и участвует в ЛЧ, в Спартаке будет пытаться вытащить вечно буксующий свинарник. Только деньги, не надо за большую любовь к Спартаку рассказывать. Но ему 29, пару лет ещё что бы поиграть в футбол, а за деньгами потом можно в Катар скататься. Да и Спартаку он по большому счету не нужен. Нет у него мотивации как раньше была, да портить наверно не будет. Но это точно будет не тот Промес которого все ждут, с большим желанием и мотивацией с.ы.б.а.т.ь.с.я в Европу.
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slavа0508
1611895760
Не что иное как попытка набить цену,,,Промес в Аяксе не игрок старта,во всех матчах этого сезона выходит только на замены ближе к 80 минуте,,,так что это только бла бла бла,а цель продать не дешевле 15 лямов,,,
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серега кашин
1611899929
как бы они цену ему не набивали много бабла за него не дадут
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zigbert
1611926851
В Спартак Промес не отказался бы. В Аяксе он не игрок основы. Видимо переговоры идут с большими трудностями.
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spam2009
1611937886
Он хочет играть за Аякс а бабки получать в Спартаке
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