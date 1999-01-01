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    Тен Хаг – о возможном уходе Промеса: «Он хочет играть за «Аякс»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о переговорах касательно перехода полузащитника Квинси Промеса в другой клуб.

    «Нет никакого прогресса. Именно так я буду считать, пока не услышу от технического директора что-то другое. Промес хочет играть за «Аякс» и проявлять себя здесь. Мы довольны им», – сказал тен Хаг.

    • Купить 29-летнего голландца хочет «Спартак».
    • Ранее сообщалось, что «Аякс» готов продать игрока за 16 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Промес забил шесть голов и сделал один ассист в 24 матчах.

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    Источник: Voetbal Primeur

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    Сегодня, 00:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1825

      Валерий2705 1 час назад

      Ну так то можно в это поверить. На кой ему Спартак и на наша с.р.а.н.а.я лига? С Аяксом он играет в футбол и участвует в ЛЧ, в Спартаке будет пытаться вытащить вечно буксующий свинарник. Только деньги, не надо за большую любовь к Спартаку рассказывать. Но ему 29, пару лет ещё что бы поиграть в футбол, а за деньгами потом можно в Катар скататься. Да и Спартаку он по большому счету не нужен. Нет у него мотивации как раньше была, да портить наверно не будет. Но это точно будет не тот Промес которого все ждут, с большим желанием и мотивацией с.ы.б.а.т.ь.с.я в Европу.

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      Рейтинг: +7728

      Hektor 84 > Валерий2705 55 минут назад

      А ты прям его близкий друг. Всё про него знаешь про мотивацию, куда ему лучше ехать и тд. Ваша шлюба ни когда не стремилась ни куда и не стремится. Как беременный таракан топчется по полю и дрочит на камеру. Толку 0! А лезешь обсуждать Промеса. Тебе откуда знать о его мотивации и планах. То что Тен Хаг так говорит есть логика. Идет торг, Аякс всё равно продаст Промеса, если не зимой то летом точно. Промесу уже 29, через год-два за него 16 лямов не дадут, если и дадут то раза в два или три меньше, желающих его купить мало, судебными разбирательствами портит репутацию клуба. У Спартака огромное желание его купить, но за меньшую сумму. Аякс хочет отбить траты на трансфер, в Голландии умеют правильно распоряжаться потраченным. В принципе у Аякса последний шанс рубануть хорошее бабло на его трансфере.

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      Рейтинг: +7728

      Hektor 84 > Валерий2705 47 минут назад

      Противно слушать ваших синитовских вонючек. Рассказывают о большой любви к зениту, подразумевая любовь к газовой трубе. Что то Кузяев бегал как шлюшка везде себя предлагал, рассказывал о желании и мечте поиграть в Европе. В итоге снова свалился на трубу и вместе с бомжатской помойкой обосрался в ЛЧ второй год подряд. Ваши бомжи ни кому не нужны в Европе. Теперь очередь асмуна, поедет и будет везде себя предлагать, и в итоге как Кузяев на трубу свалится.

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      Рейтинг: +2652

      absent32 1 час назад

      а Промес говорит - я Антоха)

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      Рейтинг: +2205

      FENIX-SL > absent32 14 минут назад

      все что угодно скажет за деньги наших грандов

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