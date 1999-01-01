Тен Хаг – о возможном уходе Промеса: «Он хочет играть за «Аякс»

Ну так то можно в это поверить. На кой ему Спартак и на наша с.р.а.н.а.я лига? С Аяксом он играет в футбол и участвует в ЛЧ, в Спартаке будет пытаться вытащить вечно буксующий свинарник. Только деньги, не надо за большую любовь к Спартаку рассказывать. Но ему 29, пару лет ещё что бы поиграть в футбол, а за деньгами потом можно в Катар скататься. Да и Спартаку он по большому счету не нужен. Нет у него мотивации как раньше была, да портить наверно не будет. Но это точно будет не тот Промес которого все ждут, с большим желанием и мотивацией с.ы.б.а.т.ь.с.я в Европу.
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о переговорах касательно перехода полузащитника Квинси Промеса в другой клуб.
«Нет никакого прогресса. Именно так я буду считать, пока не услышу от технического директора что-то другое. Промес хочет играть за «Аякс» и проявлять себя здесь. Мы довольны им», – сказал тен Хаг.
- Купить 29-летнего голландца хочет «Спартак».
- Ранее сообщалось, что «Аякс» готов продать игрока за 16 миллионов евро.
- В текущем сезоне Промес забил шесть голов и сделал один ассист в 24 матчах.