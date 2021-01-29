Тен Хаг – о возможном уходе Промеса: «Он хочет играть за «Аякс»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о переговорах касательно перехода полузащитника Квинси Промеса в другой клуб.

«Нет никакого прогресса. Именно так я буду считать, пока не услышу от технического директора что-то другое. Промес хочет играть за «Аякс» и проявлять себя здесь. Мы довольны им», – сказал тен Хаг.