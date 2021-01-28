Семин – о Миранчуке в «Аталанте»: «Молодец, борется за свое будущее!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин похвалил полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Он молодец. Дал еще основание тренеру для того, чтобы играть в стартовом составе. Молодец, борется за свое будущее!

Мне кажется, что у него хорошо получается. Я не знаю, что считают люди, но у него большая конкуренция. На сегодняшний момент он ее выдерживает», – сказал Семин.