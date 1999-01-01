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    Семин – о Миранчуке в «Аталанте»: «Молодец, борется за свое будущее!»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин похвалил полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Он молодец. Дал еще основание тренеру для того, чтобы играть в стартовом составе. Молодец, борется за свое будущее!

    Мне кажется, что у него хорошо получается. Я не знаю, что считают люди, но у него большая конкуренция. На сегодняшний момент он ее выдерживает», – сказал Семин.

    • В среду россиянин забил победный гол в ворота «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии.
    • Миранчук играл под руководством Семина в «Локомотиве».
    • За «Аталанту» хавбек выступает с сентября 2020 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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