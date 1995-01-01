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    Гасперини – о разгроме «Милана»: «Лучший мой матч в «Аталанте»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итог матча 19-го тура Серии А против «Милана» (3:0). Победный мяч гостей забил Кристиан Ромеро.

    «Мы во всем были лучше соперника. После разгрома от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов мы внесли изменения и добились улучшения. Наш прессинг стал сильнее. Это лучший мой матч в «Аталанте», – считает Гасперини.

    • Миланцы продолжают лидировать в таблице.
    • «Милан» прервал серию из 38 матчей в Серии А с голами.
    • Россиянин Алексей Миранчук в миланском матче на поле не вышел.

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    Источник: Football Italia

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