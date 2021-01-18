Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    «Интер» не будет менять название клуба

    Исполнительный директор «Интера» Алессандро Антонелло опроверг слухи о планах поменять название клуба.

    Сообщалось, что вместо «Football Club Internazionale Milano» команда будет называться «Inter Milano».

    «Интер» не будет менять название. Клуб больше года работал над маркетинговым проектом, основанным на исторических ценностях «Интера», который направлен на объединение и привлечение миллионов болельщиков команды и дальнейшее укрепление связей с Миланом», – сказал Антонелло.

    • В марте «Интер» может сделать ребрендинг в честь 113-летия со дня своего создания.
    • Команда догнала в турнирной таблице Серии А «Милан», но у лидера на матч меньше.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ANSA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4708

      Puddle 46 минут назад

      За то спортаг будет: сидят решают, какое лучше подойдет название для ПФК. Варианты: "Пищевик", "Поросятник" или просто "хряки". Гы-гы-гы.
      Эмблему тоже обсуждают.
      P.S. ПФК- позорный футбольный клуб! Гы-гы-гы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82032
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru