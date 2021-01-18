«Интер» не будет менять название клуба

Исполнительный директор «Интера» Алессандро Антонелло опроверг слухи о планах поменять название клуба.

Сообщалось, что вместо «Football Club Internazionale Milano» команда будет называться «Inter Milano».

«Интер» не будет менять название. Клуб больше года работал над маркетинговым проектом, основанным на исторических ценностях «Интера», который направлен на объединение и привлечение миллионов болельщиков команды и дальнейшее укрепление связей с Миланом», – сказал Антонелло.