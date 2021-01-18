«Интер» не будет менять название клуба

За то спортаг будет: сидят решают, какое лучше подойдет название для ПФК. Варианты: "Пищевик", "Поросятник" или просто "хряки". Гы-гы-гы.
Эмблему тоже обсуждают.
P.S. ПФК- позорный футбольный клуб! Гы-гы-гы.
Исполнительный директор «Интера» Алессандро Антонелло опроверг слухи о планах поменять название клуба.
Сообщалось, что вместо «Football Club Internazionale Milano» команда будет называться «Inter Milano».
«Интер» не будет менять название. Клуб больше года работал над маркетинговым проектом, основанным на исторических ценностях «Интера», который направлен на объединение и привлечение миллионов болельщиков команды и дальнейшее укрепление связей с Миланом», – сказал Антонелло.
- В марте «Интер» может сделать ребрендинг в честь 113-летия со дня своего создания.
- Команда догнала в турнирной таблице Серии А «Милан», но у лидера на матч меньше.