Агент Черышева: «Уходить из «Валенсии» Денис не собирается»

Хинес Карвахаль, агент полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, заявил, что его клиент связывает свое будущее с испанским клубом.

«Денису нравится в «Валенсии». Тренер ему доверяет, поэтому уходить он никуда не собирается. Это просто слухи, которые всегда появляются, когда игрок хорошо себя показывает на поле», – сказал агент.