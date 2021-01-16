Агент Черышева: «Уходить из «Валенсии» Денис не собирается»

Хинес Карвахаль, агент полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, заявил, что его клиент связывает свое будущее с испанским клубом.
«Денису нравится в «Валенсии». Тренер ему доверяет, поэтому уходить он никуда не собирается. Это просто слухи, которые всегда появляются, когда игрок хорошо себя показывает на поле», – сказал агент.
- В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 12 матчей и сделал два ассиста.
- Контракт 30-летнего россиянина с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»