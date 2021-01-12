Экс-порноактриса Бентон-Хьюз вошла в совет директоров «Вест Хэма»

Новым членом совета директоров «Вест Хэма» стала Эмма Джейн Эвелин Бентон-Хьюз. Она сожительница владельца клуба Дэвида Салливана и бывшая порноактриса.
Также в совет директоров «Вест Хэма» включен сын Салливана Дэйв.
- Бентон-Хьюз известна в порноиндустрии как Ив Ворли.
- Она сыграла в таких фильмах, как «Lesbian Student Nurses» («Студентки-медсестры – лесбиянки»), «Naked Neighbours» («Голые соседи»).
- Владелец «Вест Хэма» Салливан владел сетью секс-шопов и эротическими журналами.
Источник: Daily Star