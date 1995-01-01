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    Экс-порноактриса Бентон-Хьюз вошла в совет директоров «Вест Хэма»

    Новым членом совета директоров «Вест Хэма» стала Эмма Джейн Эвелин Бентон-Хьюз. Она сожительница владельца клуба Дэвида Салливана и бывшая порноактриса.

    Также в совет директоров «Вест Хэма» включен сын Салливана Дэйв.

    • Бентон-Хьюз известна в порноиндустрии как Ив Ворли.
    • Она сыграла в таких фильмах, как «Lesbian Student Nurses» («Студентки-медсестры – лесбиянки»), «Naked Neighbours» («Голые соседи»).
    • Владелец «Вест Хэма» Салливан владел сетью секс-шопов и эротическими журналами.

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    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2646

      aaaaahhhh 16 минут назад

      Дзюбу ей в помощь!:)))

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      Рейтинг: +2773

      Semenycch 26 минут назад

      В чем проблема? В России в Локо еще недавно руководящую должность занимала пробл@дь, правда в мужском обличии.

      0
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      Рейтинг: +4265

      Cleaner 28 минут назад

      Входит и выходит, входит и выходит, входит и выходит...)

      0
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      Рейтинг: +3426

      solodealer 28 минут назад

      Дадим достойный ответ буржуинам:
      Зюбу - в совет директоров Газмяса!

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      Рейтинг: +856

      zarsm 38 минут назад

      Вест Хэм вошел в Бентон-Хьюз

      2
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      Рейтинг: +41699

      MaxRnD 50 минут назад

      Нормально так восприняли пословицу про то, что надо не кровати двигать, а девочек менять ...

      2
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      Рейтинг: +1776

      Fusballer 52 минуты назад

      А в неё кто войдёт?

      1
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      Рейтинг: +11081

      Skull_Boy 1 час назад

      И что

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      Рейтинг: +5387

      "supermax" > Skull_Boy 51 минуту назад

      видимо "и все"...ахах

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