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    Адвокат Данченкова: «Если бы Широкова не оттолкнули, возможно, Никита уже был бы похоронен»

    Адвокат Александр Островский, представляющий интересы Никиты Данченкова, подаст жалобу на решение суда по делу Романа Широкова об избиении арбитра во время матча любительских команд.

    Бывшего полузащитника сборной России приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

    «Сегодня будем подавать жалобу в вышестоящий районный суд. Еe в любом случае примут, дальше должны назначить слушание. Мы не согласны с наказанием, а размер компенсации – это хвост. Считаем, что Широков получил необоснованно мягкое наказание.

    Будем бороться по двум направлениям: по статье, которая вменена Широкову, должно быть более серьeзное наказание, а второе – переквалификация статьи на покушение на убийство или нанесение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений.

    Роман не ограничился одним ударом в голову, замахнулся и второй раз. Если бы Горчиханов его не оттолкнул, может, Никита уже был бы похоронен», – приводит слова Островского «Чемпионат».

    • Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
    • Сторона потерпевшего расценила преступные действия Широкова как покушение на убийство.
    • Широков считает, что наказание могло быть строже.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13771

      derrik2000 4 секунды назад

      Давай, аблакат Островский, занимайся дойкой Данченкова до конца!
      Чтобы и квартиру продал для расчёта с тобой! )))))))))))))))))
      Дураков нужно учить КРЕПКО!

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      Рейтинг: +1019

      GreyDM 13 минут назад

      По-ходу слава Эльмана Пашаева (адвокат М. Ефремова) покоя не даёт... Решил с ним в кретинизме посоревноваться)

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      Рейтинг: +16210

      афоня72 29 минут назад

      Идиоты..покушение на убийство ..совсем мозгов нету у адвоката!!

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      Рейтинг: +12658

      alarm 42 минуты назад

      я думал, такие идиоты водятся только в тарасофке.

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