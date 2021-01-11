Адвокат Данченкова: «Если бы Широкова не оттолкнули, возможно, Никита уже был бы похоронен»

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы Никиты Данченкова, подаст жалобу на решение суда по делу Романа Широкова об избиении арбитра во время матча любительских команд.
Бывшего полузащитника сборной России приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.
«Сегодня будем подавать жалобу в вышестоящий районный суд. Еe в любом случае примут, дальше должны назначить слушание. Мы не согласны с наказанием, а размер компенсации – это хвост. Считаем, что Широков получил необоснованно мягкое наказание.
Будем бороться по двум направлениям: по статье, которая вменена Широкову, должно быть более серьeзное наказание, а второе – переквалификация статьи на покушение на убийство или нанесение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений.
Роман не ограничился одним ударом в голову, замахнулся и второй раз. Если бы Горчиханов его не оттолкнул, может, Никита уже был бы похоронен», – приводит слова Островского «Чемпионат».
- Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
- Сторона потерпевшего расценила преступные действия Широкова как покушение на убийство.
- Широков считает, что наказание могло быть строже.
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