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  • Адвокат Данченкова: «Если бы Широкова не оттолкнули, возможно, Никита уже был бы похоронен»

Адвокат Данченкова: «Если бы Широкова не оттолкнули, возможно, Никита уже был бы похоронен»

11 января 2021, 16:28
15

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы Никиты Данченкова, подаст жалобу на решение суда по делу Романа Широкова об избиении арбитра во время матча любительских команд.

Бывшего полузащитника сборной России приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Сегодня будем подавать жалобу в вышестоящий районный суд. Еe в любом случае примут, дальше должны назначить слушание. Мы не согласны с наказанием, а размер компенсации – это хвост. Считаем, что Широков получил необоснованно мягкое наказание.

Будем бороться по двум направлениям: по статье, которая вменена Широкову, должно быть более серьeзное наказание, а второе – переквалификация статьи на покушение на убийство или нанесение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений.

Роман не ограничился одним ударом в голову, замахнулся и второй раз. Если бы Горчиханов его не оттолкнул, может, Никита уже был бы похоронен», – приводит слова Островского «Чемпионат».

  • Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
  • Сторона потерпевшего расценила преступные действия Широкова как покушение на убийство.
  • Широков считает, что наказание могло быть строже.

Адвокат Широкова: «Судья Данченков будет жить с позором. Мы разорвали их в хлам»

Адвокат Данченкова Островский: «Решение по Широкову – безобразное и коррупционное»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман
Комментарии (15)
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афоня72
1610373233
Идиоты..покушение на убийство ..совсем мозгов нету у адвоката!!
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GreyDM
1610374231
По-ходу слава Эльмана Пашаева (адвокат М. Ефремова) покоя не даёт... Решил с ним в кретинизме посоревноваться)
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derrik2000
1610375259
Давай, аблакат Островский, занимайся дойкой Данченкова до конца! Чтобы и квартиру продал для расчёта с тобой! ))))))))))))))))) Дураков нужно учить КРЕПКО! Хотя - нет. Они потому подают апелляционную жалобу, что мало денежкАФ судейке суд присудил: какие-то "жалкие 100 тысяч", а отказались от ефремовских "ОЧЕНЬ ДО ХРЕНА" в надежде, что суд присудит "ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ДО ХРЕНА"! Облизнулись, *укины коты! ))))))))) Так вам и надо!
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порт
1610376367
, замахнулся и второй раз \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Замахнулся? Не, но тут всё понятно, это явное покушение на убийство.
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Томик
1610378261
Я надеюсь он не с детьми будет занятия проводить, а туалеты общественные убирать.
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ilichkadr
1610379208
"Если бы Горчиханов его не оттолкнул, может, Никита уже был бы похоронен»" Если бы да кабы во рту выросли грибы/ А может быть был бы синяк..................... P.S. Дилетант это просто сказано, Юридическое дурошлёпство и не более того.
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Dr.Metal
1610381746
какой кошмар, такую ерунду читать мозг просто не выносит
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cheranevgenn
1610382366
СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам---- http://bit.do/miase
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Вомбат
1610385953
Это говорит адвокат? Это юридически грамотное высказывание -- а что было бы, если бы? А если бы Никита был не футбольным судьей, а кем-то другим, может это как раз Роман был бы уже похоронен? Лучше бы он объяснил, как он собирается переквалифицировать легкие телесные повреждения в тяжкие, если независимая экспертиза признала их легкими? Экспертов подкупит? (Для справки, я Широкова, как личность, терпеть не могу, просто противно, когда один из двух пауков, дерущихся в банке, пытается что-то этакое из себя изобразить).
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Валерий2705
1610402682
Это б.л.я что за идиот? Как таких принимают в коллегию адвокатов? Это же позорище! Специально, не специально как можно нести такое? Как можно нанесение лёгких телесных переквалифицировать на тяжкие, после экспертизы и после того как все "тяжкие" уже давно зажили? Клоун б.л.я.д.ь. Брал бы ты Данченков деньги с Широкова и не давал пиариться своему горе адвокату. Хотя в чем прикол на всю страну орать, что ты дебил, не знаю.
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