«Ливерпуль» поддержал «Астон Виллу» после разгрома в Кубке Англии. Бирмингемцы из-за коронавируса играли молодежкой

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала в твиттере пост в поддержку «Астон Виллы».

Команда Юргена Клоппа в пятницу разгромила бирмингемцев в 1/32 финала Кубка Англии со счетом 4:1.

Из-за вспышки коронавируса в клубе «Вилле» пришлось выпустить на матч молодежный состав.

«Все в «Астон Вилле» должны очень гордиться сегодняшним выступлением. Большое усилие в тяжeлых обстоятельствах», – говорится в публикации «Ливерпуля».

Everyone at @AVFCOfficial should be extremely proud of tonight’s performance. A great effort in tough circumstances #AVLLIV | #FACup pic.twitter.com/70slJC7z70