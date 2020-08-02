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    «Ливерпуль» поддержал «Астон Виллу» после разгрома в Кубке Англии. Бирмингемцы из-за коронавируса играли молодежкой

    Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала в твиттере пост в поддержку «Астон Виллы».

    Команда Юргена Клоппа в пятницу разгромила бирмингемцев в 1/32 финала Кубка Англии со счетом 4:1.

    Из-за вспышки коронавируса в клубе «Вилле» пришлось выпустить на матч молодежный состав.

    «Все в «Астон Вилле» должны очень гордиться сегодняшним выступлением. Большое усилие в тяжeлых обстоятельствах», – говорится в публикации «Ливерпуля».

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    Источник: Официальный твиттер «Ливерпуля»

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +904

      Михаил_Боярский 1 час назад

      26 июня 2020
      17:17 «Сочи» – о матче с «Ростовом»: «Считаем неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте»

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