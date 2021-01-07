Главные новости дня. Азмун может перейти в «Боруссию» Д, «Ливерпуль» заинтересовался Рамосом

«Ахмат» хочет выкупить у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе

Симеоне может возглавить сборную Аргентины

El Chiringuito TV: «Ливерпуль» заинтересовался Рамосом

Бензема может предстать перед судом. Он подозревается в шантаже Вальбуэна

«Астон Вилла» закрыла базу и отменила тренировку из-за коронавируса. Завтра матч с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении контракта с Диалло. Его купили за 21 миллион

Азмун может перейти в «Боруссию» Д за 20 миллионов

Зидан рискует пропустить матч с «Осасуной» из-за коронавируса у близкого человека

Защитник «Герты» Рекик стал игроком «Арсенала»

Роналду – лидер топ-5 лиг Европы по забитым пенальти в 2020 году, Месси – девятый