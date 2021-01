Защитник «Герты» Рекик стал игроком «Арсенала»

«Арсенал» объявил о переходе центрального защитника «Герты» Омара Рекика.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 600 тысяч евро.

19-летний тунисец пока будет выступать за молодежную команду «Арсенала».

Welcome to The Arsenal, Omar Rekik https://t.co/9yMeRffwt8