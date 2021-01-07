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    Защитник «Герты» Рекик стал игроком «Арсенала»

    «Арсенал» объявил о переходе центрального защитника «Герты» Омара Рекика.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 600 тысяч евро.

    19-летний тунисец пока будет выступать за молодежную команду «Арсенала».

    • Рекик не провел ни одного матча за основную команду «Герты».
    • Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.

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    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +457

      El_Chori 39 минут назад

      Странно, что МЮ покупает себе топового защитника, а Арсенал опять какой-то шлак...

      0
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      Рейтинг: +1678

      Валерий2705 1 час назад

      Именно тот трансфер, который необходим расползающейся по швам обороне Арсенала)))

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