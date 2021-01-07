Защитник «Герты» Рекик стал игроком «Арсенала»

Странно, что МЮ покупает себе топового защитника, а Арсенал опять какой-то шлак...
«Арсенал» объявил о переходе центрального защитника «Герты» Омара Рекика.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 600 тысяч евро.
19-летний тунисец пока будет выступать за молодежную команду «Арсенала».
- Рекик не провел ни одного матча за основную команду «Герты».
- Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.
Welcome to The Arsenal, Omar Rekik https://t.co/9yMeRffwt8— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) January 7, 2021