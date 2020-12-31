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    Кандидат в президенты «Барселоны» Русо: «Скажу Месси: «Твоя зарплата неподъемна. Клуб не может ее платить»

    Эмили Русо, кандидат в президенты «Барселоны», в случае избрания поставит нападающего Лионеля Месси перед понижением зарплаты. Однако летом аргентинец может уйти из клуба, так как у него истекает контракт.

    «Я посмотрю Месси в глаза и скажу: «Твоя зарплата неподъемна. Клуб не может ее платить. Однако у нас есть спортивный проект и мы окружим тебя молодыми талантами».

    Летом Месси хотел уйти не из-за денег. Он не видел спортивного проекта», – сказал Русо.

    • Эмили Русо был вице-президентом «Барселоны» при Жозепе Бартомеу.
    • Сейчас Месси уже может договариваться с другими клубами.
    • Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии10
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      Рейтинг: +976

      кто там 16 минут назад

      Неужели ещё остался у кого то разум(из каталонского окружения) и перестанут жопу лизать месси?

      1
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      Рейтинг: +43951

      portero 54 минуты назад

      Ждем выборов, надеюсь в очередной раз не будет переноса...

      Это пандемия уже достала, все ограничения это не борьба с ней, а бесправие и унижение населения...(причем у чинуш и буржуев нет никаких ограничений)

      0
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      Рейтинг: +5564

      серега кашин 1 час назад

      месси все сильнее и сильнее тормозит барсу и от него надо избавляться

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      Рейтинг: +4175

      Cleaner 2 часа назад

      Ушел Роналду из Реала. Мир не рухнул. Реал остался Реалом. Уйдет Месси, с Барселоной ничего не случится. Так же будет играть в футбол. Се ля ви.

      5
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      Рейтинг: +11049

      Skull_Boy > Cleaner 1 час назад

      Да видели мы, как играет Барса без Месси, где скромный второсортный Эйбар комом стал

      0
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      Рейтинг: +4175

      Cleaner > Skull_Boy 5 минут назад

      Это все временно. Год-два и Месси уйдет по любому. Уйдут все. Придут другие. И другие уйдут. Сколько я это раз уже видел. А футбол жив!

      0
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      Рейтинг: -646

      СуперПАВ9 2 часа назад

      История месси закончилась

      2
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      Рейтинг: +73

      Not angry fan 2 часа назад

      Ну, во-первых, это надо было запретить ещё в зародыше - платить футболистам такие немыслимые гонорары. Это - чистый идиотизм, когда на развлечение тратятся сумасшедшие деньги в ущерб другим более нужным отраслям. Например, людям, спасающим жизни, платят в тысячи раз меньше.
      Однако, что есть, то есть. Имеем сегодня десятки очень высокооплачиваемых футболистов, почему он решил, что именно Месси должен получать меньше? Потому, что так проще, удобнее? Пусть тогда сам выйдет на поле и делает результат. Контракт есть контракт. Пусть доплачивает из своей зарплаты. Взялся за гуж, не говори, что не дюж!

      -1
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      Рейтинг: +7242

      Hektor 84 > Not angry fan 2 часа назад

      С чего вдруг он со своих должен доплачивать? Он что с ним контракт заключал? Президент на то и президент, чтоб решать глобальные проблемы в команде. Ну если его конечно выберут. Объективно говоря Барсе лучше отпустить Месси. Уже не молод, тащит уже не в каждой игре, и тащить было легче когда в полузащите играли такие орлы как Хави и Иньеста. Теперь таких нет, а в одиночку в силу возраста не получается. Ну и главный аргумент это его не малая зарплата. Вывод Барсе пора отпустить Месси и строить новую команду. Затянули они с этим и еще понабрали несколько футболистов за 100+ лямов а у них то игра не идет, то ли они Месси стесняются или тушуются перед ним, а продавать не получается, еще и пандемия повлияла на финансы команд.

      3
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      Рейтинг: +234

      Fetax > Not angry fan 2 часа назад

      >>надо было запретить ещё в зародыше - платить футболистам такие немыслимые гонорары
      Барселoна - частная сoбственнoсть, ты людям сoбираешься указывать, как oни дoлжны свoи деньги тратить?

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