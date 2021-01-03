Кандидат в президенты «Барселоны» Русо: «Скажу Месси: «Твоя зарплата неподъемна. Клуб не может ее платить»

Эмили Русо, кандидат в президенты «Барселоны», в случае избрания поставит нападающего Лионеля Месси перед понижением зарплаты. Однако летом аргентинец может уйти из клуба, так как у него истекает контракт.

«Я посмотрю Месси в глаза и скажу: «Твоя зарплата неподъемна. Клуб не может ее платить. Однако у нас есть спортивный проект и мы окружим тебя молодыми талантами».

Летом Месси хотел уйти не из-за денег. Он не видел спортивного проекта», – сказал Русо.