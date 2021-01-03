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  • Кандидат в президенты «Барселоны» Русо: «Скажу Месси: «Твоя зарплата неподъемна. Клуб не может ее платить»

Кандидат в президенты «Барселоны» Русо: «Скажу Месси: «Твоя зарплата неподъемна. Клуб не может ее платить»

3 января 2021, 13:23
12

Эмили Русо, кандидат в президенты «Барселоны», в случае избрания поставит нападающего Лионеля Месси перед понижением зарплаты. Однако летом аргентинец может уйти из клуба, так как у него истекает контракт.

«Я посмотрю Месси в глаза и скажу: «Твоя зарплата неподъемна. Клуб не может ее платить. Однако у нас есть спортивный проект и мы окружим тебя молодыми талантами».

Летом Месси хотел уйти не из-за денег. Он не видел спортивного проекта», – сказал Русо.

  • Эмили Русо был вице-президентом «Барселоны» при Жозепе Бартомеу.
  • Сейчас Месси уже может договариваться с другими клубами.
  • Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (12)
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Not angry fan
1609670706
Ну, во-первых, это надо было запретить ещё в зародыше - платить футболистам такие немыслимые гонорары. Это - чистый идиотизм, когда на развлечение тратятся сумасшедшие деньги в ущерб другим более нужным отраслям. Например, людям, спасающим жизни, платят в тысячи раз меньше. Однако, что есть, то есть. Имеем сегодня десятки очень высокооплачиваемых футболистов, почему он решил, что именно Месси должен получать меньше? Потому, что так проще, удобнее? Пусть тогда сам выйдет на поле и делает результат. Контракт есть контракт. Пусть доплачивает из своей зарплаты. Взялся за гуж, не говори, что не дюж!
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серега кашин
1609676027
месси все сильнее и сильнее тормозит барсу и от него надо избавляться
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portero
1609678154
Ждем выборов, надеюсь в очередной раз не будет переноса...
Это пандемия уже достала, все ограничения это не борьба с ней, а бесправие и унижение населения...(причем у чинуш и буржуев нет никаких ограничений)
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кто там
1609680442
Неужели ещё остался у кого то разум(из каталонского окружения) и перестанут жопу лизать месси?
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nemolod
1609685278
А твоя зарплата подъемна? Сколько лет он тебя,,дармоеда,кормил,добывая победы и поднимая престиж клубу,а вместо простых слов благодарности за многолетний труд на поле,уже собираешься ему про невозможность столько платить! Да он сам уйдет и наверняка тебе скажет что-то вроде за те гроши что мне предлагаешь-подними свои бубенцы и выходи на поле сам!
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Not angry fan
1609707276
Не вижу смысла спорить. Просто не вижу логики в ваших доводах, коллеги. Если взялись платить сумасшедшие гонорары частные собственники, то платите и не чирикайте. Не надо было сначала устраивать гонку, кто круче, а потом, как та лошадь из анекдота:" Ну, извини, не шмогла"... А это перец не один год был в команде, и после этого съехать в отмазку, что не он контракт заключал... Не думаю, что он до этого опустится, это же на уровне детской песочницы. То, что Месси уже не тот, это и коню понятно, на то они и годы. А включить мозг при продлении контракта, что, забыли? Ну, вас, пардон, никто не заставлял. Хотели Месси - нате, получите! И, если вам уж так тяжело, чего ж не отпустили летом? Жаба задавила?
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nelez
1609770519
А месси выгонит его с работы
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киэнdжин
1609773496
Лапорта придет, это все мелкие имена.
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