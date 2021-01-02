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    Папа римский Франциск: «Марадона был поэтом на поле, но очень ранимым»

    Папа римский Франциск охарактеризовал личность экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Они были знакомы.

    «Мы познакомились в 2014 году. На поле Марадона был поэтом. Великий чемпион, радовавший миллионы людей. При этом он был очень ранимым. Когда я узнал о смерти Марадоны, я помолился и отправил его семье слова утешения», – сказал уроженец Буэнос-Айреса Франциск.

    • Марадона умер в ноябре на фоне хронической сердечной недостаточности.
    • Церемонию прощания с Марадоной посетили около миллиона человек.
    • Футболист выигрывал ЧМ-1986 со сборной Аргентины.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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