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    Футболисты «Манчестер Юнайтед» пожертвовали 250 тысяч фунтов на продукты нуждающимся детям

    «Манчестер Юнайтед» принял участие в рождественской благотворительной акции, сообщает BBC.

    Клуб направил 80 тысяч продуктовых наборов нуждающимся детям. Футболисты «Юнайтед», принимавшие участие в акции, пожертвовали 250 тысяч фунтов.

    «Эта акция – продолжение масштабной кампании Маркуса Рэшфорда», – сказал вице-президент «МЮ» Эд Вудворд.

    • В рамках июльской благотворительной программы форвард «МЮ» добился возвращения детям из неблагополучных семей бесплатного питания на лето.
    • Благодаря усилиям Рэшфорда правительство выдало примерно 1,3 миллиона ваучеров на еду.

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    Источник: BBC

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    01.01.2021 23:58
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