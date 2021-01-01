Футболисты «Манчестер Юнайтед» пожертвовали 250 тысяч фунтов на продукты нуждающимся детям

«Манчестер Юнайтед» принял участие в рождественской благотворительной акции, сообщает BBC.

Клуб направил 80 тысяч продуктовых наборов нуждающимся детям. Футболисты «Юнайтед», принимавшие участие в акции, пожертвовали 250 тысяч фунтов.

«Эта акция – продолжение масштабной кампании Маркуса Рэшфорда», – сказал вице-президент «МЮ» Эд Вудворд.