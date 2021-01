Журналистка удалила аккаунт в твиттере после конфликта с «Лидсом»

Журналистка Карен Кэрни удалила аккаунт в твиттере после конфликта с пресс-службой «Лидса».

После матча 16-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (5:0) Кэрни объяснила, почему «Лидсу» удалось выйти в АПЛ в 2020 году: «Считаю, что «Лидс» вышел в Премьер-лигу благодаря коронавирусу, который позволил команде отдохнуть. Не уверена, что они вышли бы в АПЛ, не будь этого перерыва».

После игры пресс-служба «Лидса» ответила Кэрни в твиттере: «Заработали повышение из-за ковида?. Выиграли лигу с отрывом в 10 очков. Привет, Amazon Prime».

Твит «Лидса» вызвал массовую травлю в адрес журналистки, и спустя некоторое время она удалила аккаунт в твиттере.

“Promoted because of Covid”Won the league by 10 pointsHi @primevideosport pic.twitter.com/Ctz18sksZA