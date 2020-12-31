Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Журналистка удалила аккаунт в твиттере после конфликта с «Лидсом»

    Журналистка Карен Кэрни удалила аккаунт в твиттере после конфликта с пресс-службой «Лидса».

    После матча 16-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (5:0) Кэрни объяснила, почему «Лидсу» удалось выйти в АПЛ в 2020 году: «Считаю, что «Лидс» вышел в Премьер-лигу благодаря коронавирусу, который позволил команде отдохнуть. Не уверена, что они вышли бы в АПЛ, не будь этого перерыва».

    После игры пресс-служба «Лидса» ответила Кэрни в твиттере: «Заработали повышение из-за ковида?. Выиграли лигу с отрывом в 10 очков. Привет, Amazon Prime».

    Твит «Лидса» вызвал массовую травлю в адрес журналистки, и спустя некоторое время она удалила аккаунт в твиттере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2021 23:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81701
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru