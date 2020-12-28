Месси: «Мне нужен психолог, но трудно сделать этот шаг. Держу все переживания в себе»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что нуждается в помощи психолога.

«Мне нужен психолог, но я никогда не ходил к нему. Трудно сделать этот шаг. Моя супруга много раз настаивала, чтобы я сходил к психологу, говорила, что это необходимо.

Я такой человек – держу все в себе, ни с кем не делюсь переживаниями. Психолог помог бы мне, но я к нему не хожу», – приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Месси пытался покинуть «Барселону» летом, но не договорился о расторжении контракта.

В текущем сезоне Месси провел 18 матчей, забил 10 голов.

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