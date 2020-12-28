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    Месси: «Мне нужен психолог, но трудно сделать этот шаг. Держу все переживания в себе»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что нуждается в помощи психолога.

    «Мне нужен психолог, но я никогда не ходил к нему. Трудно сделать этот шаг. Моя супруга много раз настаивала, чтобы я сходил к психологу, говорила, что это необходимо.

    Я такой человек – держу все в себе, ни с кем не делюсь переживаниями. Психолог помог бы мне, но я к нему не хожу», – приводит слова Месси Mundo Deportivo.

    • Месси пытался покинуть «Барселону» летом, но не договорился о расторжении контракта.
    • В текущем сезоне Месси провел 18 матчей, забил 10 голов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19979

      Боцман59rus 26 минут назад

      Не психолог, а психиатр - выходить на тренировку с ложкой во рту, показывая тем самым свое недовольствие деиствиями тренера или партнёров, это патология, может сказалось лечение в детстве - чем там его пичкали?

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      Рейтинг: +200

      Главное Спартак без ЛЧ 1 час назад

      А настоящим мужикам психолог не нужен, они все в жену выливают.
      =))))
      Кроме болельщиков Спартага, их мужья все в них выливают.
      =))))

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      Рейтинг: +19979

      Боцман59rus 1 час назад

      У вас там со стульями проблема?

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      Рейтинг: +2254

      Бомбардиръ 1 час назад

      Ему нужен укол от звёздной болезни. И ещё таблетку какую-нибудь.

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      Рейтинг: +5532

      серега кашин 1 час назад

      глядишь скоро на людей начнет кидаться

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      Рейтинг: +957

      Харченко 1 час назад

      Да уходи уже...

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