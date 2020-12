Форвард «Рейнджерс» Хаджи: «Всегда мечтал сыграть в Boxing Day»

Нападающий «Рейнджерс» Янис Хаджи после матча 20-го тура ШПЛ против «Хиберниана» (1:0) признался, что мечтал сыграть в Boxing Day. Румын принес команде победу.

«Всегда мечтал сыграть в Boxing Day. Победа и гол сделали мою мечту еще краше», – написал футболист.

Always dreamed of playing on boxing day. 3 points and a goal, made my dream come true even betterP.S. my knees are fine pic.twitter.com/sCe7x7Reem