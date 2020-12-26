Форвард «Рейнджерс» Хаджи: «Всегда мечтал сыграть в Boxing Day»

Нападающий «Рейнджерс» Янис Хаджи после матча 20-го тура ШПЛ против «Хиберниана» (1:0) признался, что мечтал сыграть в Boxing Day. Румын принес команде победу.

«Всегда мечтал сыграть в Boxing Day. Победа и гол сделали мою мечту еще краше», – написал футболист.

«Рейнджерс» с отрывом лидирует в ШПЛ.

22-летний Хаджи провел в сезоне ШПЛ 16 матчей, забил 3 гола, сделал 7 результативных пасов.

В 2019 году футболистом интересовался «Спартак».