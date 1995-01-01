Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Аршавин: «Зенит» купил Вендела для конкуренции в центре поля»

    Зенитовский функционер Андрей Аршавин рассказал, зачем клуб в октябре за 20,3 миллиона евро купил полузащитника Вендела. Он пришел из «Спортинга».

    «Вендела купили, чтобы создать конкуренцию в центре поля. Может быть, кого-то летом продадут. Он приехал неготовым», – сказал директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» по спортивным вопросам.

    • Вендел провел в сезоне РПЛ 6 матчей, сделал результативный пас.
    • Главное достижение в карьере Вендела – Кубок Португалии.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Nobel

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4082

      Павелий 14 минут назад

      Хера, 40 миллионов евро из ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета на усиление конкуренции? Это 4-5 годовых бюджета ФК Тамбов!
      Мальчики из Газпрома, вы там что совсем охренели?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3178

      Ганнибал Лектор > Павелий 4 минуты назад

      А ты не путай свою личную шерсть с государственной - (с)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6543

      knikos 47 минут назад

      Ну да , он пришёл неготовым , но набрал кондиции и сейчас выдаёт отличную игру . В матче со Спамом , так вообще , творил , что хотел . Жаль , в девятину малость не попал , это был бы гол сезона .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7411

      Литейный4 1 час назад

      В последнем матче Вендел как хан Мамай прошёлся по свиньям, оставив полнейший беспорядок, разруху и опустошение. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9916

      ilichkadr 1 час назад

      Оздоева надо кому-нибудь сбагрить.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81623
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru