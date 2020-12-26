Аршавин: «Зенит» купил Вендела для конкуренции в центре поля»

Зенитовский функционер Андрей Аршавин рассказал, зачем клуб в октябре за 20,3 миллиона евро купил полузащитника Вендела. Он пришел из «Спортинга».

«Вендела купили, чтобы создать конкуренцию в центре поля. Может быть, кого-то летом продадут. Он приехал неготовым», – сказал директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» по спортивным вопросам.