Аршавин: «Зенит» купил Вендела для конкуренции в центре поля»

Хера, 40 миллионов евро из ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета на усиление конкуренции? Это 4-5 годовых бюджета ФК Тамбов!
Мальчики из Газпрома, вы там что совсем охренели?!
Зенитовский функционер Андрей Аршавин рассказал, зачем клуб в октябре за 20,3 миллиона евро купил полузащитника Вендела. Он пришел из «Спортинга».
«Вендела купили, чтобы создать конкуренцию в центре поля. Может быть, кого-то летом продадут. Он приехал неготовым», – сказал директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» по спортивным вопросам.
- Вендел провел в сезоне РПЛ 6 матчей, сделал результативный пас.
- Главное достижение в карьере Вендела – Кубок Португалии.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.