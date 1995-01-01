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    РПЛ – о драке фанатов на матче «Зенит» – «Спартак»: «Болельщики москвичей купили билеты на вторичном рынке. Против зачинщиков возбуждены уголовные дела»

    РПЛ представила результаты проверки инцидента с дракой на матче 19-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1).

    «Несколько десятков болельщиков «Спартака» приобрели билеты через вторичный рынок, также были зафиксированы случаи передачи сезонных абонементов болельщикам москвичей. В начале матча группа болельщиков «Спартака» на секторе А109 начала скандировать речевки в поддержку своей команды. С нижних рядов этого сектора поднялись двое зрителей без атрибутики и спровоцировали драку, нанеся несколько ударов находящимся там болельщикам «Спартака». Службы быстрого реагирования принимающей стороны смогли остановить потасовку.

    В это время с сектора С109, расположенного по диагонали от сектора A 109, в сторону потасовки выдвинулась группа примерно из 100 болельщиков «Зенита». На лестнице между секторами A111 и А112 группу остановили полицейские и стюарды. Болельщиков «Спартака» переместили в изолированные сектора, а после матча на автобусе, предоставленном «Зенитом», отвезли на Московский вокзал Санкт-Петербурга. В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 («Хулиганство»)», – говорится в сообщении Премьер-лиги.

    После драки полиция задержала девять болельщиков. Четверым из них вынесли наказания, связанные с административным арестом сроком до десяти суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком до двух лет. Материалы дела передали в КДК РФС.

    • Официально фанатам «Спартака» было запрещено находиться на стадионе.
    • На матч было разрешено допустить не более 2300 человек из числа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в закрытые бизнес-клубы. По своей инициативе «Зенит» выделил 100 пригласительных билетов для владельцев абонементов категории «Фанатский»,

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    Источник: Телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1526

      acor94 2 минуты назад

      а что значит фанат зенита или спартака? я напрмер из Спб, но не считаю себя фанатом Зенита, хоть и переодически хожу на матчи в шарфе и кричу вместе со стадионом когда забивают гол. это получается я фанат? а что мне тогда делать, что бы не считаться фанатом?

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      Рейтинг: +12399

      alarm 21 минуту назад

      начистили рылы хрякам, ничего необычного)

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