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  • РПЛ – о драке фанатов на матче «Зенит» – «Спартак»: «Болельщики москвичей купили билеты на вторичном рынке. Против зачинщиков возбуждены уголовные дела»

РПЛ – о драке фанатов на матче «Зенит» – «Спартак»: «Болельщики москвичей купили билеты на вторичном рынке. Против зачинщиков возбуждены уголовные дела»

22 декабря 2020, 20:53
16

РПЛ представила результаты проверки инцидента с дракой на матче 19-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1).

«Несколько десятков болельщиков «Спартака» приобрели билеты через вторичный рынок, также были зафиксированы случаи передачи сезонных абонементов болельщикам москвичей. В начале матча группа болельщиков «Спартака» на секторе А109 начала скандировать речевки в поддержку своей команды. С нижних рядов этого сектора поднялись двое зрителей без атрибутики и спровоцировали драку, нанеся несколько ударов находящимся там болельщикам «Спартака». Службы быстрого реагирования принимающей стороны смогли остановить потасовку.

В это время с сектора С109, расположенного по диагонали от сектора A 109, в сторону потасовки выдвинулась группа примерно из 100 болельщиков «Зенита». На лестнице между секторами A111 и А112 группу остановили полицейские и стюарды. Болельщиков «Спартака» переместили в изолированные сектора, а после матча на автобусе, предоставленном «Зенитом», отвезли на Московский вокзал Санкт-Петербурга. В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 («Хулиганство»)», – говорится в сообщении Премьер-лиги.

После драки полиция задержала девять болельщиков. Четверым из них вынесли наказания, связанные с административным арестом сроком до десяти суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком до двух лет. Материалы дела передали в КДК РФС.

  • Официально фанатам «Спартака» было запрещено находиться на стадионе.
  • На матч было разрешено допустить не более 2300 человек из числа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в закрытые бизнес-клубы. По своей инициативе «Зенит» выделил 100 пригласительных билетов для владельцев абонементов категории «Фанатский»,

Источник: Телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (16)
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acor94
1608661382
а что значит фанат зенита или спартака? я напрмер из Спб, но не считаю себя фанатом Зенита, хоть и переодически хожу на матчи в шарфе и кричу вместе со стадионом когда забивают гол. это получается я фанат? а что мне тогда делать, что бы не считаться фанатом?
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житель СПб
1608666385
Ну, честно говоря, эта информация противоречит тому, что писали раньше: выходит, что фанаты Спартака не виноваты, и инициаторы - как раз фанаты Зенита. А вообще, я согласен с коллегой внизу по поводу понятия "фанат". Хочется просто любить футбол.
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FanatSerj
1608667452
отлучать от посещения и делов то, давно вводить fan-id для всех, для более простой идентификации, борьбой с перекупами и быстрого нахождения неадекватов. Не научился вести себя в общественном месте - сиди дома. Почему то в барах что то не крушат всё подряд, а стадион почему то превращается в территорию вседозволенности. На стадионах в первую очередь должно быть безопасно, это раньше в какой ни будь сарай-арене на тысяч 10 было всё равно, а сейчас стадионы по 45 тысяч и как раз большинство это семейные люди с детьми, которые ждут праздник футбола и эмоций, а не смотреть на нарушения общественного порядка.
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Павелий
1608672613
"...в сторону потасовки выдвинулась группа примерно из 100 болельщиков «Зенита»". По моим подсчётам - 250-300. Проходили как раз под ложей, где сидел я.
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petrucho-spb
1608706411
Вообще не интересно, видели знаем и как сейчас и как раньше. Отморозки и одни и другие. Воевать хотите вперёд на войну, одни такие в Украине замутили, до сих пор не понятно что происходит в стране и сколько людей погибло. А кто здесь кричит бомжи или рылы виноваты....виноват тот кто умнее. И пока мы здесь не начнем уважать друг друга, меня это тоже касается, подобные вещи будут твориться на публику.
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АХ
1608719896
"также были зафиксированы случаи передачи сезонных абонементов болельщикам москвичей." - Предатели )))
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zigbert
1608733405
Все эти разборки и драки не красят футбольный матч. Но тут наверняка есть зачинщики инцидента. Вот их то и надо наказывать по всей строгости закона. Сейчас все записывается на камеру,все можно определить. Футбол конечно не спектакль. То что происходит на поле вызывает бурю эмоций - это нормально. Для кого то поддержка своей команды происходит в разумных пределах. И ведь большинство именно такими и являются. Однако есть и такие у которых отсутствуют всякие нормы морали. Кулачным боям не место на спортивных аренах, это и должны уяснить себе самые ретивые.
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