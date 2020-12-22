РПЛ – о драке фанатов на матче «Зенит» – «Спартак»: «Болельщики москвичей купили билеты на вторичном рынке. Против зачинщиков возбуждены уголовные дела»

РПЛ представила результаты проверки инцидента с дракой на матче 19-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1).

«Несколько десятков болельщиков «Спартака» приобрели билеты через вторичный рынок, также были зафиксированы случаи передачи сезонных абонементов болельщикам москвичей. В начале матча группа болельщиков «Спартака» на секторе А109 начала скандировать речевки в поддержку своей команды. С нижних рядов этого сектора поднялись двое зрителей без атрибутики и спровоцировали драку, нанеся несколько ударов находящимся там болельщикам «Спартака». Службы быстрого реагирования принимающей стороны смогли остановить потасовку.

В это время с сектора С109, расположенного по диагонали от сектора A 109, в сторону потасовки выдвинулась группа примерно из 100 болельщиков «Зенита». На лестнице между секторами A111 и А112 группу остановили полицейские и стюарды. Болельщиков «Спартака» переместили в изолированные сектора, а после матча на автобусе, предоставленном «Зенитом», отвезли на Московский вокзал Санкт-Петербурга. В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 («Хулиганство»)», – говорится в сообщении Премьер-лиги.

После драки полиция задержала девять болельщиков. Четверым из них вынесли наказания, связанные с административным арестом сроком до десяти суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком до двух лет. Материалы дела передали в КДК РФС.