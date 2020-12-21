Промес – об аресте: «Я потрясен так же, как и все, но мне нечего скрывать»

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес впервые прокомментировал свой арест.

Неделю назад сообщалось, что голландец находится под стражей, поскольку подозревается в нанесении ножевого ранения.

Спустя три дня футболиста выпустили на свободу, но следствие в отношении него продолжается.

Хавбеку грозит четырехлетний тюремный срок.

«Мне нечего скрывать. Сейчас я рад снова сосредоточиться на футболе, оставив другие проблемы позади. Это был шок для всех, но я рад, что меня отпустили так быстро.

Я потрясен так же, как и все. Дело касается моей личной жизни, больше мне нечего сказать. Я свободен, и думаю, этого достаточно. Здорово, что тренер и команда поддерживают меня.

Это сложная ситуация для всех, но мы должны смотреть в будущее, потому что мы еще можем на него повлиять. А то, что произошло, уже не изменишь», – сказал Промес.