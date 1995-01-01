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    Промес – об аресте: «Я потрясен так же, как и все, но мне нечего скрывать»

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес впервые прокомментировал свой арест.

    • Неделю назад сообщалось, что голландец находится под стражей, поскольку подозревается в нанесении ножевого ранения.
    • Спустя три дня футболиста выпустили на свободу, но следствие в отношении него продолжается.
    • Хавбеку грозит четырехлетний тюремный срок.

    «Мне нечего скрывать. Сейчас я рад снова сосредоточиться на футболе, оставив другие проблемы позади. Это был шок для всех, но я рад, что меня отпустили так быстро.

    Я потрясен так же, как и все. Дело касается моей личной жизни, больше мне нечего сказать. Я свободен, и думаю, этого достаточно. Здорово, что тренер и команда поддерживают меня.

    Это сложная ситуация для всех, но мы должны смотреть в будущее, потому что мы еще можем на него повлиять. А то, что произошло, уже не изменишь», – сказал Промес.

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    Источник: De Telegraaf

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12353

      alarm 1 час назад

      позор тарасятнику!

      2
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      Рейтинг: +860

      Землякруглая 1 час назад

      Сейчас питорские набегут и хором застыдятся...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -691

      net zenit1967 > Землякруглая 1 час назад

      ОДНУ ВЕТКУ ЗАГАДИЛИ!СЕЙЧАС ЗДЕСЬ БУДУТ !ОДНО ЧМО УЖЕ ПРИПОЛЗЛО!ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ВСЕ ЭТО СБОРИЩЕ ИЗ ОДНОГО ДУРДОМА?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5396

      KPCCSPB > net zenit1967 1 час назад

      Так забери свою подругу, и иди за чекушкой, тебя же твои соседи уже послали алкаша, за тарой. И не капси тут, жертва инкубатора, все итак знают, что ты больная истеричка. Угольку деньгами на адвоката помоги, ах, да, у тебя же ни работы, ни семьи, ты просто тля.

      -1
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      Рейтинг: -691

      net zenit1967 > KPCCSPB 43 минуты назад

      ПНХ УБОГИЙ!

      0
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      Рейтинг: -691

      net zenit1967 > KPCCSPB 42 минуты назад

      ТАКУЮ ЧУШЬ МОЖЕТ ПИСАТЬ ТОЛЬКО ТАКОЕ УБОЖЕСТВО КАК ТЫ!

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      Рейтинг: +5396

      KPCCSPB > net zenit1967 22 минуты назад

      В чем чушь? Если ты алкаш и неудачник? Просто чггиешь, о тебе не вспомнят, истеричка никчемная

      -1
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      Рейтинг: +238

      Рыжий бес > KPCCSPB 16 минут назад

      Вы зачем заходите на футбольные сайты???Футбол обсуждать или показывать свою невоспитанность ???На самом деле как дети малолетние,,,,

      1
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      Рейтинг: +5396

      KPCCSPB > Рыжий бес 1 минуту назад

      Почитай комменты этого чмошника из петушиного барака, и получишь ответ на свой вопрос.

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