Бундеслига. «Лейпциг» сыграл вничью с «Кельном», «Боруссия» М уступила «Хоффенхайму» и другие результаты

Участник плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» не смог обыграть «Кельн», идущий во второй половине таблицы. Тем не менее, команда Юлиана Нагельсмана поднялась на второе место.

«Боруссия» из Менхенгладбаха уступила «Хоффенхайму». «Шальке» не выигрывает в Бундеслиге с января.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

Аугсбург – Айнтрахт – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Фрамбергер, 53 (в свои ворота); 0:2 – Ильзанкер, 87.

Боруссия М – Хоффенхайм – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Штиндль, 34 (с пенальти); 1:1 – Крамарич, 75; 1:2 – Сессеньон, 86.

Удаления: Тюрам, 79 – нет.

Майнц – Вердер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Динкчи, 90.

Лейпциг – Кельн – 0:0

Шальке – Арминия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Клос, 53.

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