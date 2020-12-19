Сборная России опубликовала детское фото Аршавина с новогоднего утренника

Пресс-служба сборной России выложила в твиттере детскую фотографию бывшего полузащитника команды Андрея Аршавина.

На снимке экс-футболист запечатлен рядом с Дедом Морозом на новогоднем утреннике.

«Скорее всего, маленький Андрей попросил тогда у Деда Мороза бутсы. Но очень хочется верить, что медаль Евро», – говорится в описании.

39-летний Аршавин выступал за сборную с 2002 по 2012 год.

В его активе 76 матчей, 17 голов и 18 ассистов.