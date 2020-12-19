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    Сборная России опубликовала детское фото Аршавина с новогоднего утренника

    Пресс-служба сборной России выложила в твиттере детскую фотографию бывшего полузащитника команды Андрея Аршавина.

    На снимке экс-футболист запечатлен рядом с Дедом Морозом на новогоднем утреннике.

    «Скорее всего, маленький Андрей попросил тогда у Деда Мороза бутсы. Но очень хочется верить, что медаль Евро», – говорится в описании.

    • 39-летний Аршавин выступал за сборную с 2002 по 2012 год.
    • В его активе 76 матчей, 17 голов и 18 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2886

      Axe111 42 минуты назад

      Кринж

      0
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      Рейтинг: +18619

      silver29 2 часа назад

      Какие бутсы ? видно же бабло просит

      2
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      ...
      Рейтинг: +177

      alarm2 > silver29 2 часа назад

      внимание! обнаружен ещё один хряк, который трусливо сныкался 16 числа и рыло на бомбардир не высовывал ни до начала матча зенит-спартаг, ни после. гы-гы!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +305

      O-kolesov > silver29 1 час назад

      Какие же вы злые спартаковские ублюдки. Это же ребенок

      2
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      Рейтинг: +25251

      VVM1964 > silver29 1 час назад

      А не просто бабла , а ВОООТ ТАКУЮ КУЧУ )))))))

      0
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      Рейтинг: +3680

      Гавроша > O-kolesov 1 час назад

      Чего еще от свиней ждать? Стыдно за них!!!

      -1
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      Рейтинг: +25251

      VVM1964 > O-kolesov 1 час назад

      Какие же всё таки тупые эти зенитовские олигофрены . Это же шутка .

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      Рейтинг: -605

      СуперПАВ9 > O-kolesov 36 минут назад

      А вы тупые бомжи

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      Рейтинг: -605

      СуперПАВ9 > O-kolesov 36 минут назад

      Сороколетний ребенок

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      Рейтинг: +22449

      пьяныйхоровод > VVM1964 13 минут назад

      У тебя всё в шутку легко превращается ( как жаренным запахнет ). А между прочим за некоторые подобные "шутки" в приличном обществе морду бьют .

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