Сборная России опубликовала детское фото Аршавина с новогоднего утренника

Кринж
Пресс-служба сборной России выложила в твиттере детскую фотографию бывшего полузащитника команды Андрея Аршавина.
На снимке экс-футболист запечатлен рядом с Дедом Морозом на новогоднем утреннике.
«Скорее всего, маленький Андрей попросил тогда у Деда Мороза бутсы. Но очень хочется верить, что медаль Евро», – говорится в описании.
- 39-летний Аршавин выступал за сборную с 2002 по 2012 год.
- В его активе 76 матчей, 17 голов и 18 ассистов.
Скорее всего, маленький Андрей попросил тогда у Деда Мороза бутсы. Но очень хочется верить, что медаль ЕВРО #СубботнееРетро pic.twitter.com/8Z4QvpIOPo— Сборная России (@TeamRussia) December 19, 2020