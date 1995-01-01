Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    «Вест Хэм» может в январе купить Крала у «Спартака»

    «Вест Хэм» собирается приобрести нового полузащитника во время зимнего трансферного окна.

    По информации The Athletic, лондонским клубом рассматривается кандидатура хавбека «Спартака» Алекса Крала.

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес хочет усиливать свою команду молодыми игроками, поэтому подписание 22-летнего чеха соответствует его планам.

    • В текущем сезоне Крал провел за «Спартак» 20 матчей и сделал три ассиста.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:34
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1139

      омск55 16 минут назад

      А может и не купить , забыли написать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      caier2544 18 минут назад

      Тысячи девок что хотят Секса в открытом доступе и по соседству. Регистрация Бесплатная и Анонимная, пользуйтесь пока не закрыли, вот ссылка ------ https://to.sv/RjqZx9

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -133

      Спартач80 1 час назад

      Крал добротный игрок,но РПЛ явно не для него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Литейный4 1 час назад

      Разве ещё кому нужны лузеры из середняка? Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Play 2 часа назад

      В идеале бы конечно договориться с Вест Хэмом о покупке Крала, да и под шумок подкинуть ему в сумку Кокорина перед вылетом в Лондон.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      fabo45 2 часа назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26154

      oyabun 2 часа назад

      И так в полузащите Спартака кризис, играть некому. Давайте еще Крала продадим и можно с чистой совестью занимать законное 7 место.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3753

      Puddle > oyabun 2 часа назад

      В ФНЛ. Гы-гы-гы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25203

      VVM1964 > oyabun 1 час назад

      Это точно . Чемпионский состав разбазарили , занялись " обновлением - омоложением " , только вроде у Крала начало что-то получаться ( сразу оговорюсь - не всё и не всегда ) . Нам сейчас об укреплении , а в особенности средней линии , надо думать . А с подходом " жену отдам дяди , а сам пойду к бл.ди " можем и ниже 7 - го улететь (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9803

      ilichkadr 3 часа назад

      Кралом усилить «Вест Хэм»? Похоже, что Мойес чего-то хватанул не потребное.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81535
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru