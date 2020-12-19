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«Вест Хэм» может в январе купить Крала у «Спартака»

19 декабря 2020, 12:34
23

«Вест Хэм» собирается приобрести нового полузащитника во время зимнего трансферного окна.

По информации The Athletic, лондонским клубом рассматривается кандидатура хавбека «Спартака» Алекса Крала.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес хочет усиливать свою команду молодыми игроками, поэтому подписание 22-летнего чеха соответствует его планам.

  • В текущем сезоне Крал провел за «Спартак» 20 матчей и сделал три ассиста.
  • Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Вест Хэм Спартак Крал Алекс
Комментарии (23)
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ilichkadr
1608370888
Кралом усилить «Вест Хэм»? Похоже, что Мойес чего-то хватанул не потребное.
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oyabun
1608371902
И так в полузащите Спартака кризис, играть некому. Давайте еще Крала продадим и можно с чистой совестью занимать законное 7 место.
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Play
1608373640
В идеале бы конечно договориться с Вест Хэмом о покупке Крала, да и под шумок подкинуть ему в сумку Кокорина перед вылетом в Лондон.
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caier2544
1608381261
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омск55
1608381386
А может и не купить , забыли написать
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Romio-xxx
1608391577
Да он в последнее время,мне кажется лучший в Спартаке и стоит на много дороже,чем 8 лямов.
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bzfar
1608451818
Крал один из редких игроков в нашем чемпионате, кто постоянно нацелен на передачу вперед, на продвижение атаки. Все остальные тормозят футбол. Выйдет Умяр и всё движению вообще конец. Крал играл не без ошибок, то он никогда не играл без старания, без желания. Расстаться с ним в нынешней ситуации... тогда вообще не понимаю руководство...
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zigbert
1608469562
А в Спартаке уже разве молодые игроки не нужны? Не хотелось бы его продажи, тем более если он сможет прибавить в игре.
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