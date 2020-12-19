«Вест Хэм» может в январе купить Крала у «Спартака»

«Вест Хэм» собирается приобрести нового полузащитника во время зимнего трансферного окна.
По информации The Athletic, лондонским клубом рассматривается кандидатура хавбека «Спартака» Алекса Крала.
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес хочет усиливать свою команду молодыми игроками, поэтому подписание 22-летнего чеха соответствует его планам.
- В текущем сезоне Крал провел за «Спартак» 20 матчей и сделал три ассиста.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Источник: The Athletic