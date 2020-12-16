Аршавин – об игре «Спартака» в первом тайме с «Зенитом»: «Ни о чем»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин оценил игру «Спартака» в первом тайме матча 19-го тура с «Зенитом».

«В первом тайме «Зенит» подарил гол, и поэтому счет равный. А в целом хозяева переигрывали соперника. «Спартак» – ни о чeм.

Для Ловрена было слишком легко в той ситуации просто выбить мяч, и он хотел его сохранить. Но грудь стальная, отлетело далеко. Луневу не хватило роста и ожидания того, что защитник вообще решится так сыграть», – сказал Аршавин.