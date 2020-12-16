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    Аршавин – об игре «Спартака» в первом тайме с «Зенитом»: «Ни о чем»

    Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин оценил игру «Спартака» в первом тайме матча 19-го тура с «Зенитом».

    «В первом тайме «Зенит» подарил гол, и поэтому счет равный. А в целом хозяева переигрывали соперника. «Спартак» – ни о чeм.

    Для Ловрена было слишком легко в той ситуации просто выбить мяч, и он хотел его сохранить. Но грудь стальная, отлетело далеко. Луневу не хватило роста и ожидания того, что защитник вообще решится так сыграть», – сказал Аршавин.

    • В игре идет второй тайм, счет 1:1.
    • «Зенит» идет в РПЛ на первом месте, «Спартак» второй.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2020 21:23
    Комментарии17
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      Рейтинг: +9650

      paracetamol 8 часов назад

      "Народная" команда показала себя антинародной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2621

      aaaaahhhh 8 часов назад

      вообще ни как и ни о чем...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1928

      alll-333 9 часов назад

      Первый тайм- ни о чём, второй- вообще никак

      2
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      Рейтинг: -576

      СуперПАВ9 9 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Аршавин как игрок неочем

      -7
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      Рейтинг: +5076

      житель СПб 10 часов назад

      Соотношение по ударам: 23-4... Что происходит со Спартаком? А может, это прощание с Тедеско?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1585

      Fusballer > житель СПб 9 часов назад

      Надеюсь. Вот только надежды, что найдут настоящего тренера, нет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5076

      житель СПб > Fusballer 9 часов назад

      Да ладно, все будет! Спартак - не та команда, чтобы остаться без хорошего тренера.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1511

      Nevsky_RU > житель СПб 8 часов назад

      как раз спартак это именно та команда)) когда там последний раз хороший тренер был, который бы ушел без негатива со стороны Плакуна или болел?) у Плакуна и сектантов все конченные: тренеры, игроки, менеджмент - все кроме них самих. А может в реальности всё проще и конченные они сами?))

      0
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      ...
      Рейтинг: +25141

      VVM1964 > Nevsky_RU 8 часов назад

      Ну уже хорошо , что не можем сравниться в "адекватности" с такими как ты .

      0
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      Рейтинг: +1511

      Nevsky_RU 10 часов назад

      Спортаг какой то уставший, походу гей оргия в тарасофке была перед вылетом. А после влажные мечты во сне о Копа дель Соль

      8
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      Рейтинг: +3612

      Puddle 10 часов назад

      позорылам!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5076

      житель СПб 10 часов назад

      Зенит забил уже 3, все три - красиво, Спартак - ничего... 74 минута, гордый профиль сидящего Тедеско... А чего умно сидеть?! Где подготовка команды на матч? Независимо от результата - уже понятно, что игры у Спартака нет. Справедливости ради, два гола Спартаку не без вины Максименко.

      4
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      Рейтинг: +5076

      житель СПб 10 часов назад

      Емко, кратко - обоснованно.

      3
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      Рейтинг: +5287

      nik55 10 часов назад

      чему Тедеско учит не понятно---больше половины игроков не знают что делать с мячом и лупят просто вперед на авось----короче игры у команды нет

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