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  • Аршавин – об игре «Спартака» в первом тайме с «Зенитом»: «Ни о чем»

Аршавин – об игре «Спартака» в первом тайме с «Зенитом»: «Ни о чем»

16 декабря 2020, 21:23
15

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин оценил игру «Спартака» в первом тайме матча 19-го тура с «Зенитом».

«В первом тайме «Зенит» подарил гол, и поэтому счет равный. А в целом хозяева переигрывали соперника. «Спартак» – ни о чeм.

Для Ловрена было слишком легко в той ситуации просто выбить мяч, и он хотел его сохранить. Но грудь стальная, отлетело далеко. Луневу не хватило роста и ожидания того, что защитник вообще решится так сыграть», – сказал Аршавин.

  • В игре идет второй тайм, счет 1:1.
  • «Зенит» идет в РПЛ на первом месте, «Спартак» второй.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Россия Аршавин Андрей
Комментарии (15)
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Nevsky_RU
1608143138
Так и есть, что мертво умереть не может))) Ловрен конечно царский подгон никакущему спаму сделал
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nik55
1608143443
чему Тедеско учит не понятно---больше половины игроков не знают что делать с мячом и лупят просто вперед на авось----короче игры у команды нет
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житель СПб
1608143575
Емко, кратко - обоснованно.
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житель СПб
1608143791
Зенит забил уже 3, все три - красиво, Спартак - ничего... 74 минута, гордый профиль сидящего Тедеско... А чего умно сидеть?! Где подготовка команды на матч? Независимо от результата - уже понятно, что игры у Спартака нет. Справедливости ради, два гола Спартаку не без вины Максименко.
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Nevsky_RU
1608144210
Спортаг какой то уставший, походу гей оргия в тарасофке была перед вылетом. А после влажные мечты во сне о Копа дель Соль
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житель СПб
1608144507
Соотношение по ударам: 23-4... Что происходит со Спартаком? А может, это прощание с Тедеско?
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Просто-333
1608145950
Первый тайм- ни о чём, второй- вообще никак
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aaaaahhhh
1608148439
вообще ни как и ни о чем...
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paracetamol
1608150824
"Народная" команда показала себя антинародной!
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Oldtrafford83
1608184139
То что СМ играл плохо и нечего не смог противопоставить бомжам это факт и все это видели,но Олень Андрюша не смог сдержаться и сказать это в прямом эфире, вроде в Англии жил и наверняка смотрел передачи про футбол,стыд и позор нашему спортивному ТВ и что они приглашают в прямой эфир таких дегенератов!!!
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