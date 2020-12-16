Аршавин – о «Спартаке»: «Перчатку мы увидели. Другое дело, поднимем ее или нет»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о противостоянии клуба из Санкт-Петербурга со «Спартаком».

«Сейчас эмоции не такие, как когда ты игрок и ждешь матча. Особенно в день игры понимаешь — ты приедешь на игру, будут болельщики «Спартака» (но не сегодня), большое напряжение. Настроение будет зависеть от результатов игры.

Страсти? Сейчас примерно то же самое, как и в мое время. Уже нет тех файер-шоу, потому что более строгие законы, и в Санкт-Петербурге матчи под крышей проходят. В целом стали лучше перфомансы с каждый стороны. Подогревается публика, все хотят уязвить конкурента.

Газизов сказал, что «Спартак» бросит перчатку «Зениту»? Получилось? Как сказать. С одной стороны, «Зенит» и «Спартак» — конкуренты. На данный момент навязывает «Спартак» борьбу, может быть, перчатку мы увидели. Другое дело, поднимем ее или нет.

Трешток? Руководители говорят дерзкие вещи? Не сказал бы, что это дерзкая вещь, это даже прикольно. Противостояние на поле должно подогреваться и вне поля. Это интересно. Почему бы и руководителю не проявить остроумие. Наш гендиректор тоже любит высказаться, это нравится болельщикам. Это часть противостояния Москвы и Питера», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

«Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.

В первом круге команды сыграли вничью (1:1).

Аршавин – об отставке Медведева: «Все верно. Только это другой клуб, другой гендиректор, и он уже уволен»