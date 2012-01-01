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    Аршавин – о «Спартаке»: «Перчатку мы увидели. Другое дело, поднимем ее или нет»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о противостоянии клуба из Санкт-Петербурга со «Спартаком».

    «Сейчас эмоции не такие, как когда ты игрок и ждешь матча. Особенно в день игры понимаешь — ты приедешь на игру, будут болельщики «Спартака» (но не сегодня), большое напряжение. Настроение будет зависеть от результатов игры.

    Страсти? Сейчас примерно то же самое, как и в мое время. Уже нет тех файер-шоу, потому что более строгие законы, и в Санкт-Петербурге матчи под крышей проходят. В целом стали лучше перфомансы с каждый стороны. Подогревается публика, все хотят уязвить конкурента.

    Газизов сказал, что «Спартак» бросит перчатку «Зениту»? Получилось? Как сказать. С одной стороны, «Зенит» и «Спартак» — конкуренты. На данный момент навязывает «Спартак» борьбу, может быть, перчатку мы увидели. Другое дело, поднимем ее или нет.

    Трешток? Руководители говорят дерзкие вещи? Не сказал бы, что это дерзкая вещь, это даже прикольно. Противостояние на поле должно подогреваться и вне поля. Это интересно. Почему бы и руководителю не проявить остроумие. Наш гендиректор тоже любит высказаться, это нравится болельщикам. Это часть противостояния Москвы и Питера», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
    • «Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.
    • В первом круге команды сыграли вничью (1:1).

    Аршавин – об отставке Медведева: «Все верно. Только это другой клуб, другой гендиректор, и он уже уволен»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии18
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      Рейтинг: +19789

      Боцман59rus 6 минут назад

      Пи9ерская школота повылазила. Убогих тянут к очередному европейскому позору, а недалеких распирает от собственной важности, подрочить на радостях, ваш кумир не против

      0
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      Рейтинг: +1751

      petrucho-spb 8 минут назад

      Анекдот вспомнил старый:
      - Вини, Вини куда мы идём?
      -Свинью *бать!
      -А если не даст?
      -Куда ты с у к а денешься!))))

      1
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      Рейтинг: +6456

      NewLife 20 минут назад

      Как честный чел, ты должен вернуть найденную перчатку владельцу. В Уфе сейчас не тропики.))

      1
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      Рейтинг: -859

      Аденн 29 минут назад

      а перчатки пи d ерским бы не помешали, ха-ха-ха. С дЗюпой-дрочером ручкаются же. Фу, срамота какая, стыд и срам бЗдениту.

      0
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      Рейтинг: +9616

      paracetamol 34 минуты назад

      Перчатку надо поднять и ею свиням по рылу!

      3
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      Рейтинг: +19789

      Боцман59rus 47 минут назад

      Когда вы наклонялись, чтобы ее поднять, вас в,ы,е,п,л,и в Европе,
      И сейчас вся газпромовская гопота, обильно смазывает ваше очко вазелином, в виде работы с судейским корпусом и подшефными СМИ, дабы скрасить впечатления

      2
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      Рейтинг: +162

      Главное Спартак без ЛЧ > Боцман59rus 42 минуты назад

      Е.б.ло в говне 1-18!
      =))))))

      1
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      Рейтинг: +22384

      пьяныйхоровод > Боцман59rus 33 минуты назад

      Пока никто ничего не поднимал , ногой пнули и перчатка отлетела обратно свиньям в рыло .

      4
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      Рейтинг: +3187

      mamba9090909 > Боцман59rus 8 минут назад

      Во первых, перчатку никто не понимал, Аршавин явно сказал, не стоит пачкаться. Во вторых, ВАС, в Еропе, е,п,а,л,и в сезонах 18/19. 19/21 ещё на стадиях квалификации. А в этом сезоне и до квалификации не допустили. Очко смазываете вы, сами себе, в виде домашнего судьи, на матч с Зенитом, переноса заседания КДК, чтобы тренер мог работать на матче, пугаете всех видеорегестаторами..................)))))))

      0
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      Рейтинг: +481

      Николай71 58 минут назад

      Не кажется ли вам, уважаемый аларм. Что Буланов и Барановский балтают очень много. Вполне возможно что увидят и закрытую дверь перед носом))

      2
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      Рейтинг: +12245

      alarm 1 час назад

      баннер хороший был. про федуна и чёрное зеркало. в тарасовке горело так, что зарево было видно из ленинградской области!

      6
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      Рейтинг: -408

      net zenit1967 > alarm 58 минут назад

      горит то у тебя и твоих собак!вечно ты про горение!ващето все у вас выгорело,даже мозги!еще внутренности выгорят и все !пипец котенку!вернее псу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12245

      alarm > net zenit1967 57 минут назад

      громче визжи! вот так: ви-вии-виии!

      5
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      ...
      Рейтинг: -408

      net zenit1967 > alarm 55 минут назад

      не визжи сам то!и не будет казаться всякое...

      0
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      Рейтинг: +3514

      Puddle > net zenit1967 49 минут назад

      Визжать не получается, тогда покукарекай! Гы-гы-гы

      2
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      Рейтинг: -408

      net zenit1967 > Puddle 45 минут назад

      в зеркало глянь и кукарекай петушина ********!вы с алармом братья-близнецы петушиные *****!все у вас одинаково!

      1
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      ...
      Рейтинг: +162

      Главное Спартак без ЛЧ > net zenit1967 37 минут назад

      А что значит 1967? Количество пердежей в день производимой твоим ртом?
      =))))

      5
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      Рейтинг: +3514

      Puddle > Главное Спартак без ЛЧ 10 минут назад

      количество перьев его)

      2
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