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  • Аршавин – о «Спартаке»: «Перчатку мы увидели. Другое дело, поднимем ее или нет»

Аршавин – о «Спартаке»: «Перчатку мы увидели. Другое дело, поднимем ее или нет»

16 декабря 2020, 14:42
17

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о противостоянии клуба из Санкт-Петербурга со «Спартаком».

«Сейчас эмоции не такие, как когда ты игрок и ждешь матча. Особенно в день игры понимаешь — ты приедешь на игру, будут болельщики «Спартака» (но не сегодня), большое напряжение. Настроение будет зависеть от результатов игры.

Страсти? Сейчас примерно то же самое, как и в мое время. Уже нет тех файер-шоу, потому что более строгие законы, и в Санкт-Петербурге матчи под крышей проходят. В целом стали лучше перфомансы с каждый стороны. Подогревается публика, все хотят уязвить конкурента.

Газизов сказал, что «Спартак» бросит перчатку «Зениту»? Получилось? Как сказать. С одной стороны, «Зенит» и «Спартак» — конкуренты. На данный момент навязывает «Спартак» борьбу, может быть, перчатку мы увидели. Другое дело, поднимем ее или нет.

Трешток? Руководители говорят дерзкие вещи? Не сказал бы, что это дерзкая вещь, это даже прикольно. Противостояние на поле должно подогреваться и вне поля. Это интересно. Почему бы и руководителю не проявить остроумие. Наш гендиректор тоже любит высказаться, это нравится болельщикам. Это часть противостояния Москвы и Питера», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
  • «Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.
  • В первом круге команды сыграли вничью (1:1).

Аршавин – об отставке Медведева: «Все верно. Только это другой клуб, другой гендиректор, и он уже уволен»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей Газизов Шамиль
Комментарии (17)
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Николай71
1608120008
Не кажется ли вам, уважаемый аларм. Что Буланов и Барановский балтают очень много. Вполне возможно что увидят и закрытую дверь перед носом))
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Боцман59rus
1608120676
Когда вы наклонялись, чтобы ее поднять, вас в,ы,е,п,л,и в Европе, И сейчас вся газпромовская гопота, обильно смазывает ваше очко вазелином, в виде работы с судейским корпусом и подшефными СМИ, дабы скрасить впечатления
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paracetamol
1608121425
Перчатку надо поднять и ею свиням по рылу!
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NewLife
1608122279
Как честный чел, ты должен вернуть найденную перчатку владельцу. В Уфе сейчас не тропики.))
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petrucho-spb
1608122969
Анекдот вспомнил старый: - Вини, Вини куда мы идём? -Свинью *бать! -А если не даст? -Куда ты с у к а денешься!))))
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Боцман59rus
1608123138
Пи9ерская школота повылазила. Убогих тянут к очередному европейскому позору, а недалеких распирает от собственной важности, подрочить на радостях, ваш кумир не против
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Ганнибал Лектор
1608128403
Да, забавно будет, если на смену уволенному (я надеюсь) медвежонку возьмут именно бросившего перчатку Газизова. Или Аршавина - ну тут если только поржать
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Валерий2705
1608132939
Справедливости ради, наш гендиректор несёт такую ахинею, от которой уши вянут и за клуб стыдно. А насчёт перчатки, так Зенит её уже о.б.о.с.с.а.л, а Спартачи себе лицо ей вытерли, когда Газизова слили.
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вальтер 79
1608141473
шава как всегда правдиво грамотно и по делу))))
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