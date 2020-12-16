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  • Аршавин – об отставке Медведева: «Все верно. Только это другой клуб, другой гендиректор, и он уже уволен»

Аршавин – об отставке Медведева: «Все верно. Только это другой клуб, другой гендиректор, и он уже уволен»

16 декабря 2020, 13:58
10

Советник генерального директора «Зенита» по молодeжному футболу Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможной отставке Александра Медведева с поста гендиректора клуба.

«Да, все верно. Только в новости на эту тему допущены три фактические ошибки: это другой клуб, другой генеральный директор, и он уже уволен», – приводит слова Аршавина «Р-Спорт».

  • Медведева назначили в «Зенит» в прошлом году.
  • При нем команда два раза подряд заняла в группе Лиги чемпионов последнее место.
  • Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ.

Медведев: «Мое увольнение? Не мешайте подготовке к матчу со «Спартаком»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Медведев Александр
Комментарии (10)
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Давид59
1608116623
Жаль, если неправда
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Korsar_03
1608119594
Аккуратненько так подлизнул
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paracetamol
1608119933
Просчетов у него на увольнение тянет вполне! Зажравшийся тип, помойму.
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Рубинище
1608120581
5 балов- умеет Аршавин разговаривать.. Хороший комментатор бы из него вышел.
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NewLife
1608123043
Андрюха, женские очки тебе не идут. Непонятно от чего, но ты глупеешь на глазах - острота не первой свежести из старого еврейского анекдота, плохо стараешься.
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vladimir-7
1608123115
Развелось Медведевых, как собак не резанных.
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Ганнибал Лектор
1608127372
Очень жаль, а я уж было обрадовался
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Валерий2705
1608133562
Ну и очень жаль. Может быть и "тренера" бы волной зацепило, они стоят друг друга.
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