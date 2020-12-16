Аршавин – об отставке Медведева: «Все верно. Только это другой клуб, другой гендиректор, и он уже уволен»

Советник генерального директора «Зенита» по молодeжному футболу Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможной отставке Александра Медведева с поста гендиректора клуба.

«Да, все верно. Только в новости на эту тему допущены три фактические ошибки: это другой клуб, другой генеральный директор, и он уже уволен», – приводит слова Аршавина «Р-Спорт».

Медведева назначили в «Зенит» в прошлом году.

При нем команда два раза подряд заняла в группе Лиги чемпионов последнее место.

Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ.

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