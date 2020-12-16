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    Аршавин – об отставке Медведева: «Все верно. Только это другой клуб, другой гендиректор, и он уже уволен»

    Советник генерального директора «Зенита» по молодeжному футболу Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможной отставке Александра Медведева с поста гендиректора клуба.

    «Да, все верно. Только в новости на эту тему допущены три фактические ошибки: это другой клуб, другой генеральный директор, и он уже уволен», – приводит слова Аршавина «Р-Спорт».

    • Медведева назначили в «Зенит» в прошлом году.
    • При нем команда два раза подряд заняла в группе Лиги чемпионов последнее место.
    • Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +14613

      vladimir-7 6 минут назад

      Развелось Медведевых, как собак не резанных.

      0
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      Рейтинг: +6455

      NewLife 7 минут назад

      Андрюха, женские очки тебе не идут. Непонятно от чего, но ты глупеешь на глазах - острота не первой свежести из старого еврейского анекдота, плохо стараешься.

      0
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      Рейтинг: -859

      Аденн 33 минуты назад

      Стыдно за бЗденит, стыдно за вонючек.

      -1
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      Рейтинг: +5407

      Рубинище 48 минут назад

      5 балов- умеет Аршавин разговаривать.. Хороший комментатор бы из него вышел.

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      Рейтинг: +9616

      paracetamol 59 минут назад

      Просчетов у него на увольнение тянет вполне! Зажравшийся тип, помойму.

      0
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      Рейтинг: +7110

      Вомбат > paracetamol 25 минут назад

      просчетов много, но адекватные хозяева не увольняют управленцев в разгар сезона, когда это увольнение ничего на даст. Или вы считаете Федуна адекватным? Ну тогда извините, не хотел обидеть никого из присутствующих.

      0
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      Рейтинг: +205

      FCLM_FCRM 1 час назад

      Аккуратненько так подлизнул

      -1
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      Рейтинг: +481

      Николай71 > FCLM_FCRM 56 минут назад

      А куда ему деться, болтать то он любит)) не подлизнешь-уволят))

      0
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      Рейтинг: +2714

      Semenycch 1 час назад

      Рабинович, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
      - Правда! Но не миллион, а тысячу. Не в лотерею, а в карты. Не выиграл, а проиграл.

      5
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      Рейтинг: +4229

      Давид59 1 час назад

      Жаль, если неправда

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